Угроза с моря: Россия сохранила десятки носителей для «Калибров»

Запуск «Калибров». Фото иллюстративное: российские СМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Несмотря на значительные потери Черноморского флота, Россия по-прежнему сохраняет возможность наносить ракетные удары с моря. Наибольшую опасность представляют корабли и подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". В то же время эффективность этих ракет заметно снизилась, а большинство из них украинская ПВО успешно перехватывает.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Опасность «Калибров»

Пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что главной угрозой для Черноморского флота остаются именно носители крылатых ракет. В то же время их эффективность уже не такая, как в начале полномасштабной войны.

"Калибр» — это уже не тот «Калибр», с которым они пришли на эту войну. Сейчас такие ракеты сбиваются с очень высокой долей", — сказал Плетенчук.

По его словам, если в начале вторжения удары этими ракетами представляли собой серьезный вызов, то сейчас украинская противовоздушная оборона значительно лучше противодействует таким атакам.

Почему угроза сохраняется

Несмотря на это, полностью недооценивать ракеты «Калибр» нельзя. Дмитрий Плетенчук напомнил, что одна такая ракета имеет боевую часть массой около 450 килограммов и может привести к большим разрушениям и многочисленным жертвам.

"Списывать эту угрозу со счетов нельзя. Это ракета с боевой частью весом 450 килограммов", — подчеркнул он.

Он также напомнил, что именно удар ракетой "Калибр" по зданию Николаевской областной военной администрации привел к гибели 36 человек.

Сколько пусковых установок

Точное количество ракет "Калибр", которыми располагает Россия, украинская сторона не разглашает. Такие данные относятся к разведывательной информации.

"Мы можем подсчитать только пусковые установки. Их примерно полсотни", — отметил Плетенчук.

По его словам, во время последних атак российские войска не использовали все имеющиеся пусковые установки одновременно. Это может свидетельствовать как о дефиците ракет, так и о повреждении отдельных носителей.

Возможности флота

Представитель ВМС подчеркнул, что остальные корабли Черноморского флота уже практически не влияют на ситуацию в море. Они не могут действовать так же активно, как в начале войны, а их главная роль сейчас сводится к запускам крылатых ракет.

"Остальные корабли уже не могут существенно влиять ни на ситуацию в море, ни на нанесение ударов по Украине. Основная угроза — это носители крылатых ракет", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские морские дроны не только изменили ситуацию в Черном море, но и заставили Россию пересмотреть подход к развитию беспилотных технологий. Несмотря на огромные ресурсы и мощный военно-промышленный комплекс, страна-агрессор до сих пор не смогла полностью догнать Украину в этом направлении. В то же время россияне активно развивают собственные разработки и пытаются сократить отставание.

Также Новини.LIVE сообщали, что, по словам пресс-секретаря Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, военные постоянно меняют подходы к противодействию российским атакам. Одним из результатов этой работы стало усиление защиты над морем, что повлияло и на ситуацию с безопасностью в Одессе.