Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские атаки на гражданское судоходство в Чёрном море создают новые риски для международных перевозок. Под угрозой оказываются не только украинские порты, но и маршруты вблизи других государств. В то же время российский флот не спешит возвращаться в Крым, а использование подводных лодок заметно сократилось.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Удары по судам

Возможные российские атаки на гражданские суда у берегов третьих стран, в частности вблизи берегов Болгарии, могут иметь серьезные последствия для международного судоходства. Речь идет о безопасности территориальных вод стран НАТО, а не только украинских морских маршрутов. В то же время в ВМС пока не могут официально подтвердить информацию об этих ударах.

"Это уже была последняя красная линия для россиян. Я не знаю, что им ещё нужно сделать, чтобы привлечь к себе внимание третьих стран. По-видимому, нетронутыми остались уже только сами порты этих стран", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, руководство других государств уже обращалось в НАТО по поводу подобных инцидентов. Ситуация заставляет судовладельцев и капитанов вновь оценивать риски работы в Черном море. Дальнейшее развитие событий будет зависеть, в частности, от международной реакции.

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Последствия атак на суда

Несмотря на постоянные российские удары по портам и гражданским судам, Украина продолжает морские перевозки. По словам представителя ВМС, за почти три года украинским морским коридором воспользовались более 8 тысяч судов. Общий объем перевезенных грузов превысил 150 миллионов тонн.

"Несмотря на все атаки, которые происходили, мы продолжали работать. Наша инициатива по зерновому коридору продержалась фактически три года. Это более 150 миллионов тонн грузов, более 8 тысяч судов", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

В то же время атаки на гражданские суда существенно ухудшают безопасность морских перевозок и затрудняют работу портов. Пресс-секретарь подчеркнул, что удары по торговому флоту являются отдельным преступлением. По его мнению, России придется отвечать за нанесенный ущерб, в частности перед иностранными судовладельцами, которые будут требовать компенсаций.

Ситуация с Керченским мостом

Керченский мост, который Россия построила для сообщения с оккупированным Крымом, уже не выполняет в полной мере свои первоначальные логистические задачи. Российские войска продолжают перевозить грузы по сухопутному маршруту через оккупированные территории, хотя он регулярно подвергается ударам.

"Сказать, что этот объект сейчас выполняет крупную логистическую функцию именно в тех масштабах, для которых он проектировался, я не могу", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По словам пресс-секретаря, использование сухопутного маршрута свидетельствует об ограниченных возможностях моста для крупных грузовых и железнодорожных перевозок. В то же время россияне продолжают усиленно охранять сооружение. Они пытаются контролировать подходы к нему с воды, воздуха и суши, учитывая предыдущие украинские удары.

Возвращение флота в Крым

Российские военные корабли пока не планируют возвращаться из Новороссийска в оккупированный Севастополь. Для Черноморского флота РФ крымская база остается более опасной из-за ее близости к украинским силам.

"Очень этого ждем. Будем встречать с салютом. Но салют будет своеобразным, не всем понравится, не все его успеют увидеть", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что российское командование осознает риски такой перебазировки. Именно поэтому пока нет признаков подготовки к возвращению кораблей в Севастополь. Новороссийск остается основным местом их базирования.

Почему не выходят подводные лодки

Россия в течение длительного времени практически не использует свои подводные лодки в Чёрном море. Одной из возможных причин является техническое состояние этих судов. По словам пресс-секретаря, они более четырёх лет эксплуатировались без надлежащего обслуживания, что могло повлиять на их боеспособность.

"Я не могу сказать, что исчезла актуальность их применения, потому что главное преимущество подводных лодок — это скрытность. Это то, что им сейчас нужно, но в то же время выходов не наблюдается", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Для сравнения он привёл пример двух российских подводных лодок класса "Варшавянка", которые в начале полномасштабного вторжения находились за пределами Чёрного моря. После завершения миссии в Средиземном море их отправили на техническое обслуживание в Санкт-Петербург.

В то же время подводные лодки, остававшиеся в Черном море, эксплуатировались в течение длительного времени в достаточно напряженном режиме. Это могло привести к износу техники и необходимости ремонта. Однако окончательную причину их бездействия в ВМС пока не называют.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает развивать военно-морской флот и спускает на воду корабли для поиска и обезвреживания мин. Для Черного моря это имеет особое значение в ходе войны против Украины. В то же время Одесская область остается одним из направлений регулярных российских воздушных атак.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Чёрном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.