Российский корабль "Иван Хурс". Фото иллюстративное: российские СМИ

Украина заставила российский флот изменить тактику в Чёрном море, но опасность для Одессы не исчезла. Портам и торговым судам по-прежнему угрожают удары с воздуха и морские мины. Несмотря на успехи украинских военных, Россия продолжает атаковать прибрежную инфраструктуру. В то же время новые технологии открывают дополнительные возможности для защиты побережья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспильне Одесса.

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Как Украина сдержала российский флот

Украина смогла существенно ограничить действия российского флота в Черном море, даже не имея большого количества боевых кораблей. Решающую роль в этом сыграли береговые ракетные комплексы и морские дроны. Об этом 22 октября во время международного форума в Бухаресте рассказал капитан первого ранга в отставке, эксперт по морской безопасности Андрей Рыженко. По его словам, из-за украинских атак Россия была вынуждена перевести наиболее боеспособные корабли из оккупированного Севастополя в Новороссийск. Теперь российские суда гораздо осторожнее выходят в море. Однако это не означает, что Одесса и порты области находятся в безопасности.

"Вы можете быть более или менее успешными на море, но получите удар с воздуха", — отметил Рыженко.

Главной опасностью для прибрежных городов остаются ракеты и ударные беспилотники. Поэтому Украине нужно развивать не только морские дроны, но и противовоздушную оборону, а также средства радиоэлектронной борьбы. Одним из возможных решений эксперт назвал перехват вражеских беспилотников еще над морем. Для этого можно использовать специальные морские платформы. Такой подход поможет снизить опасность для городов, в том числе от обломков сбитых дронов.

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Угроза для судов

Еще одной серьезной проблемой Черного моря остаются мины. Особенно опасны те, которые отрываются от мест установки и начинают дрейфовать под воздействием течений. Их расположение постоянно меняется, поэтому такие боеприпасы сложно обнаружить. По данным Министерства обороны Румынии от 17 октября 2026 года, с начала полномасштабной войны в Чёрном море было обезврежено 161 мина. Больше всего — 133 — в водах Украины. Еще 11 обезвредили у берегов Турции, девять — Румынии, шесть — Болгарии и по одной — Грузии и России.

В то же время эти цифры не показывают, сколько взрывоопасных предметов до сих пор остаётся в воде. Президент по глобальным операциям американской компании Ocean Aero Оскар Рохас подчеркнул, что во время разминирования нужно защищать не только суда, но и подводные коммуникации. Речь идет о кабелях связи и энергетической инфраструктуре, которые могут пострадать во время обезвреживания мин.

Одним из решений являются автономные подводные аппараты. Они способны обследовать морское дно, искать опасные предметы и снижать риски для людей. По словам Рохаса, его компания уже в течение двух лет использует беспилотные системы в Чёрном море.

Украинский опыт для Европы

Украинские технологии, изменившие ситуацию в Черном море и на фронте, все больше интересуют европейских партнеров. Однако просто приобрести дроны недостаточно, чтобы добиться таких же результатов. Член правления UARM Hub Мустафа Найем пояснил, что эффективность беспилотников зависит от целой системы. Нужны подготовленные операторы, ремонт, техническое обслуживание, управление и взаимодействие с другими воинскими подразделениями.

"Мы можем продать много дронов, но это не поможет вам создать беспилотные системы, беспилотные силы, потому что для этого нужна гораздо более интегрированная экосистема", — отметил Найем.

По его оценке, на беспилотные системы приходится около 85% поражений на фронте. Подобные данные ранее озвучивали и в Министерстве обороны Украины. А президент Владимир Зеленский в июле 2026 года заявлял, что страна производит 10 миллионов дронов в год. В то же время Найем обратил внимание на проблему сотрудничества с европейскими странами. Украинские производители вынуждены проходить дополнительные проверки и доказывать эффективность техники на полигонах, хотя она уже используется в реальных боевых условиях.

Чему Европа учится у Украины

Бывший премьер-министр Румынии Николае Чуке также подчеркнул, что современная война требует нового подхода к обороне. Беспилотники, датчики и средства связи должны работать вместе, а не по отдельности. В то же время, по его мнению, новые технологии пока не могут полностью заменить традиционное вооружение. Не менее важно обучать военных правильно пользоваться современными системами.

Чуке предупредил, что даже дорогостоящее оборудование может оказаться малоэффективным в реальных боевых условиях. Именно поэтому европейским армиям стоит учитывать украинский опыт, а не просто закупать новую технику.

"Учиться у Украины абсолютно необходимо", — подытожил Чуке.

Для Одессы эти выводы имеют особое значение. Украина уже смогла ограничить возможности российских кораблей, однако защита портов, торговых маршрутов и прибрежных городов остается важной задачей. Основными вызовами остаются удары с воздуха и минная опасность.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, изменяя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, чёрные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Черном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.