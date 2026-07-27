Украина начала деоккупацию Крыма: новый этап освобождения

Крымский мост. Иллюстративное фото: российские СМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Украина уже проводит первую фазу операции по деоккупации Крыма. Речь идет об ударах по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и по маршрутам, по которым Россия поставляет туда ресурсы. Таким образом пытаются изолировать российскую группировку от снабжения. Это может создать условия для дальнейшего освобождения Крыма.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, передает Новини.LIVE.

Удар по логистике

Удары Сил обороны по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре в оккупированном Крыму и на маршрутах к нему можно рассматривать как первый этап деоккупации. По словам Гетьмана, такой подход к освобождению полуострова обсуждался еще ранее. Его цель — постепенно лишить российские войска возможности вести боевые действия путем разрушения логистики и затруднения снабжения. В то же время Гетьман отметил, что полностью исключать наземную операцию не стоит.

"Хотя наземную операцию все равно придется проводить", — сказал он.

Пути отступления россиян

Ключевой частью такого сценария эксперт называет фактическую блокаду оккупированного Крыма. Если основные пути снабжения будут разрушены, у российской группировки на полуострове будет все меньше возможностей для продолжения боевых действий. Гетман считает, что в такой ситуации у российских военных останется несколько вариантов.

"У россиян остается три пути. Либо бежать через пока еще существующий Керченский мост, либо сдаться в плен, либо просто погибнуть, потому что другого выхода, когда нечем воевать, у них нет", — заявил военный эксперт.

Контрнаступление уже продолжается

Комментируя слова командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди о возможности деоккупации Крыма без классического штурма, Гетман согласился с такой оценкой. Он подчеркнул, что современное контрнаступление может происходить не только за счет масштабного продвижения сухопутных войск.

"Да, это и есть деоккупация Крыма. Это и есть контрнаступление. Просто оно выглядит не так, как нам хотелось бы", — сказал Гетман.

По его мнению, нынешняя кампания является примером асимметричных действий. Он считает, что ее первая фаза уже продолжается и заключается прежде всего в ослаблении российской логистики на полуострове.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины ночью 26 июля нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России и оккупированного Крыма. Подтверждено поражение объекта "Черноморнефтегаз", ретранслятора управления ударными беспилотниками, а также Тюменского нефтеперерабатывающего завода в РФ.

Также Новини.LIVE писали, что Черноморский флот России больше не выполняет те задачи, ради которых его создавали. Большинство боевых кораблей укрывается в Новороссийске, а попытки восстановить флот регулярно срываются украинскими ударами. Кремль удерживает его в Чёрном море преимущественно по политическим причинам.