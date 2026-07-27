Украина созывает Совбез ООН через атаки на суда в Чёрном море
Россия продолжает наносить удары по портам Одесской области и гражданским судам в Чёрном море. Последние три недели область ежедневно подвергается российским ударам. В результате атак повреждены корабли, а среди моряков есть погибшие и раненые. На фоне новых ударов Украина вынесла вопрос безопасности судоходства на международный уровень.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Заседание Совбеза
Совет Безопасности ООН сегодня, 27 июля, в 17:00 по киевскому времени проведет заседание в связи с последними российскими атаками на Украину и гражданские суда в Черном море. Встреча созывается по просьбе Украины. По словам Андрея Сибиги, Украина ожидает от членов Совбеза четкой и принципиальной реакции на удары РФ по гражданской инфраструктуре и торговому судоходству. Он подчеркнул, что российские атаки создают угрозу свободе судоходства и глобальной продовольственной безопасности. Он также призвал к усилению международного давления на Россию и привлечению агрессора к ответственности.
"Сильный и единый сигнал от Совета Безопасности имеет решающее значение для усиления давления на агрессора и обеспечения привлечения его к ответственности", — написал глава МИД.
Удары по судам
По словам Сибиги, Россия продолжает атаковать мирные украинские города, а также торговые суда в Черном море. Такие действия, по его оценке, представляют угрозу не только для Украины, но и для международного судоходства. Украина рассчитывает, что заседание Совбеза ООН станет площадкой для международной реакции на российские атаки. Киев также подчеркивает необходимость соблюдения Устава ООН и норм международного права.
"Россия должна прекратить свои атаки и завершить агрессивную войну", — заявил Сибига.
Затонувшее судно
Отметим, 19 июля российские войска атаковали гражданское судно под флагом Палау, которое выходило из порта в Одесской области после погрузки почти 2,8 тысячи тонн кукурузы. В результате ударов на борту возник пожар. Семерых членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти, еще двое моряков пропали без вести. Вчера, 26 июля, судно затонуло в акватории Черного моря у побережья Одессы.
Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область остается одной из главных целей российских атак. Россия регулярно наносит удары по портовой и припортовой инфраструктуре, пытаясь ослабить морскую логистику Украины. В то же время под угрозой остается работа зернового коридора и морской экспорт.
Также Новини.LIVE писали, что судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины из-за роста угрозы российских атак. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над решениями по возобновлению судоходства.
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