Украина созывает Совбез ООН через атаки на суда в Чёрном море

Затонувшее судно. Фото: Одесская ОВА

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Россия продолжает наносить удары по портам Одесской области и гражданским судам в Чёрном море. Последние три недели область ежедневно подвергается российским ударам. В результате атак повреждены корабли, а среди моряков есть погибшие и раненые. На фоне новых ударов Украина вынесла вопрос безопасности судоходства на международный уровень.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот из Х

Заседание Совбеза

Совет Безопасности ООН сегодня, 27 июля, в 17:00 по киевскому времени проведет заседание в связи с последними российскими атаками на Украину и гражданские суда в Черном море. Встреча созывается по просьбе Украины. По словам Андрея Сибиги, Украина ожидает от членов Совбеза четкой и принципиальной реакции на удары РФ по гражданской инфраструктуре и торговому судоходству. Он подчеркнул, что российские атаки создают угрозу свободе судоходства и глобальной продовольственной безопасности. Он также призвал к усилению международного давления на Россию и привлечению агрессора к ответственности.

"Сильный и единый сигнал от Совета Безопасности имеет решающее значение для усиления давления на агрессора и обеспечения привлечения его к ответственности", — написал глава МИД.

Удары по судам

По словам Сибиги, Россия продолжает атаковать мирные украинские города, а также торговые суда в Черном море. Такие действия, по его оценке, представляют угрозу не только для Украины, но и для международного судоходства. Украина рассчитывает, что заседание Совбеза ООН станет площадкой для международной реакции на российские атаки. Киев также подчеркивает необходимость соблюдения Устава ООН и норм международного права.

"Россия должна прекратить свои атаки и завершить агрессивную войну", — заявил Сибига.

Затонувшее судно

Отметим, 19 июля российские войска атаковали гражданское судно под флагом Палау, которое выходило из порта в Одесской области после погрузки почти 2,8 тысячи тонн кукурузы. В результате ударов на борту возник пожар. Семерых членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти, еще двое моряков пропали без вести. Вчера, 26 июля, судно затонуло в акватории Черного моря у побережья Одессы.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область остается одной из главных целей российских атак. Россия регулярно наносит удары по портовой и припортовой инфраструктуре, пытаясь ослабить морскую логистику Украины. В то же время под угрозой остается работа зернового коридора и морской экспорт.

Также Новини.LIVE писали, что судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины из-за роста угрозы российских атак. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над решениями по возобновлению судоходства.