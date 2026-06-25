Украинский флаг развевается на Кинбурнской косе на Николаевщине

Удары по Кинбурнской косе. Фото иллюстративный: скриншот с видео

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Украинские защитники постепенно освобождают украинские территории, захваченные Россией. После успешных атак ВСУ на юге и перерезки логистики окупантов, враг вынужден покидать свои позиции. Сине-желтый флаг развевался на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг".

Оккупанты оставляют позиции

Как сообщили Силы обороны Юга, украинские военные вынудили российские подразделения отступить с их позиций на Кинбурнской косе. В настоящее время идет эвакуация уцелевших оккупантов, покидающих свои оборонительные рубежи. Украинские военные продолжают работать над освобождением территорий от российского присутствия.

Кинбурнская коса является частью Николаевской области. С самого начала полномасштабного вторжения эта территория находится под оккупацией российских войск.

Положение окупантов

Отметим, ранее спикер ОК "Юг" Владислав Волошин сообщил, что Силы обороны Украины существенно усложнили положение окупантов на стратегическом плацдарме на Кинбурнской косе, фактически перекрыв им кислород. Несмотря на серьезные проблемы со снабжением, российские войска пытаются удержать позиции и продолжают обстрелы подконтрольного Украине побережья, в частности, Очакова.

"На Кинбурнской косе противник испытывает определенные трудности со снабжением, со всей логистикой, не только боеприпасов или горюче-смазочных материалов. Однако боевая группа "Кинбурн" и дальше остается там, неделю-две назад они провели определенные ротационные мероприятия и перегруппировки. находиться", — заявил Волошин.

Удар по логистике

Системная работа украинских сил по тыловым объектам захватчиков уже дает ощутимые результаты на линии фронта. На Юге фиксируются признаки снарядного голода и жесткий лимит горючего, из-за чего оккупанты вынуждены изменять тактику обеспечения. Владислав Волошин подтвердил, что удары ВСУ заставили командование РФ опрокидывать силы на спасение собственных путей снабжения.

"Мы, к сожалению, не полностью сейчас перекрыли вражескую логистику, но заставили врага искать альтернативные пути для ее налаживания. А это время, средства, люди, и поэтому им приходится с фронта определенную часть войск переводить для налаживания этой логистики. Кроме того, противнику приходится вводить определенные лимиты на использование некоторых частей. хватает от двух дней до недели даже для генераторов", — добавил он.

Успешные удары ВСУ

Параллельно с давлением на Юге Силы обороны Украины нанесли серии мощных ударов по ключевым объектам врага на других участках фронта и в глубоком тылу. По сообщению Генерального штаба ВСУ, украинским защитникам удалось поразить три стратегически важных моста на временно оккупированных территориях, которые враг использовал для логистики. В частности, под удар попали:

Автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области;

Железнодорожные переправы через реки Айдар и Луганчик в Луганской области.

Именно этими путями российские оккупанты осуществляли интенсивную переброску личного состава, военной техники и боеприпасов непосредственно в зону боевых действий.

Кроме логистических артерий Силы обороны существенно "ослепили" российскую ПВО и поразили важные пункты управления. Вблизи Керчи во временно оккупированном Крыму была уничтожена (или поражена) вражеская радиолокационная станция "Небо" и современный радиолокационный комплекс "Скала-М". Также подтверждены успешные попадания по составу материально-технических средств возле Новоганновки (Луганская область) и командному пункту оккупантов недалеко от Цукуриного Донецкой области.

Как сообщали Новини.LIVE , атаки по военной и промышленной инфраструктуре РФ оказывают не только военный эффект. Они также влияют на экономику страны-агрессора и усложняют обеспечение ее армии. Снижение интенсивности таких ударов было бы ошибкой, ведь каждая успешная атака запускает целую цепь последствий для России.

Также Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию на временно оккупированном Крымском полуострове. Бойцы Центра спецопераций "Альфа" поразили военные объекты русской армии. Под удар попали системы ПВО и инфраструктура вражеских аэродромов. Операция нанесла новые потери оккупантам.