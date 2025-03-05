В результате атаки БпЛА в Одесской области есть погибший

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Из-за атаки ударных беспилотников вечером 4 марта в пригороде Одессы погиб мужчина. От осколочных ранений скончался 77-летний житель села Лиманка.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно об атаке БпЛА на Одесскую область вечером 4 марта

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 20:43 до 23:02. По информации Воздушных Сил ВС Украины, ударные БпЛА с Черного моря летели в направлении Одесской области: Черноморска и Лиманки. За несколько минут до отбоя воздушной тревоги они курсировали в районе Черноморска.

Напомним, вечером 4 марта РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. После обстрела в части города исчезли электроэнергия, водоснабжение и отопление.

Также мы сообщали, что вечером 4 марта россияне нанесли баллистический удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Ракета попала в санаторий.