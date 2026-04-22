Успешный удар по Крыму: РФ теряет контроль в море и воздухе

Десантный корабль РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские разведчики поразили два больших десантных корабля РФ в Севастополе. Вместе с ними уничтожена и важная радиолокационная станция. В ВМС говорят, что это серьезно бьет по возможностям врага в море и ослабляет его ПВО. В то же время угроза ракетных ударов с моря никуда не исчезла.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Значение удара

В Севастопольской бухте под удар попали большие десантные корабли "Ямал" и "Николай Фильченков". Они давно не выходили в открытое море, но оставались важными для российской логистики в оккупированном Крыму. Кроме того, сам факт их существования поддерживал военное присутствие врага в Крыму.

"Уничтожение десантных возможностей врага — это всегда плюс. Даже если сейчас такие операции выглядят маловероятными, сам ресурс для них постепенно исчезает", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Эти корабли имели значение не только как боевые единицы, но и как символ потенциальной угрозы. Россия долгое время рассматривала возможность десантных операций. Даже если сейчас это выглядит маловероятно, сам ресурс оставался. Поэтому их поражение имеет системный эффект.

Читайте также:

"Враг возлагал большие надежды на десантные операции. Но сейчас это невозможно", — пояснил он.

Состояние кораблей

Поврежденные корабли фактически уже не представляют боевой ценности. Они находились в Крыму после предыдущих ударов и не могли быть полноценно восстановлены. Из-за санкций и отказа в поставках деталей ремонт усложнился. В итоге эти суда лишь формально оставались в составе флота.

"Эти корабли фактически можно оценивать уже как металлолом. После предыдущих поражений и ограничений с ремонтом их состояние только ухудшалось", — отметил Плетенчук.

Проблемы с ремонтом накапливались годами. Оригинальные комплектующие получить было невозможно. Поэтому россияне вынуждены были использовать временные решения. Это еще больше снижало эффективность кораблей.

"Восстановить их в полноценном виде уже почти невозможно. Они потеряли стратегическую и боевую ценность для флота", — добавил он.

Роль кораблей

На самом деле эти корабли уже не выполняли активных боевых задач. Они почти не выходили в открытое море. Основной их функцией было избежание уничтожения. Для этого их постоянно перемещали в пределах бухты.

"Они просто перемещались, чтобы не стать стационарной целью. Это была скорее тактика выживания, чем боевое использование", — сказал Плетенчук.

Использовать их для логистики тоже было рискованно. Любой выход за пределы безопасной зоны мог завершиться ударом. Поэтому фактически эти корабли существовали лишь формально. Это показывает уровень деградации флота РФ в регионе.

"Их основная цель была — выжить в Крыму. Реальных боевых задач они уже не выполняли", — подчеркнул он.

Ситуация в море

Сейчас в акватории Черного моря нет российских кораблей-носителей ракет. Но это не означает, что угроза исчезла. Враг может запускать ракеты из других районов. В частности, речь идет о Новороссийске.

"Враг не имеет носителей в море, но угроза никуда не исчезает. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и учитываем все риски", — отметил Плетенчук.

Такие атаки происходят регулярно. В среднем — один-два раза в месяц. При этом у РФ остаются и надводные корабли, и подводные лодки. Именно они могут быть использованы для новых ударов.

"Ракетные удары возможны и из других точек базирования. Поэтому мониторинг продолжается непрерывно", — добавил он.

Ракеты и логистика

Поставки ракет и боеприпасов в Новороссийск продолжаются постоянно. Это непрерывный процесс, который сложно отследить полностью. Несмотря на трудности, россияне смогли частично наладить логистику. Порты работают в зависимости от ситуации с безопасностью.

"Логистическое обеспечение происходит постоянно. Это процесс, который враг адаптировал под новые условия", — сказал Плетенчук.

Сначала после переброски флота были серьезные проблемы. В частности, с загрузкой ракет. Но со временем эти трудности удалось частично решить. Поэтому риск ударов остается.

"Это не означает, что враг остался без возможности наносить удары", — подчеркнул он.

Ситуация с мостом

Керченский мост остается важным логистическим маршрутом. В ближайшее время нагрузка на него может возрасти. Это связано с началом туристического сезона. Такая ситуация повторяется каждый год.

"Количество машин в пробках на мосту традиционно растет. Это уже привычная картина для этого маршрута", — сказал Плетенчук.

В этом году поток может быть еще больше. На это влияют дополнительные факторы, в частности ситуация в районе Анапы. Соответственно, мост будет работать с перегрузкой.

"В этом году их может быть еще больше. Это связано с общей ситуацией в регионе", — добавил он.

Как сообщали Новини.LIVE, что во временно оккупированном Крыму российские подразделения развернули масштабное минирование береговой линии. По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, работы ведутся вдоль всего побережья. Устанавливают как противотанковые, так и противопехотные мины.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают давить на систему противовоздушной обороны противника. Больше всего ударов приходится на радары — ключевой элемент для обнаружения целей. Именно их уничтожение ослабляет способность врага реагировать на атаки, в частности во временно оккупированном Крыму. В то же время противник пытается быстро латать пробелы и удерживать плотность ПВО.