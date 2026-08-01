В Крыму пострадали склад морских дронов и железнодорожные мосты

Пожар в Крыму после атаки. Иллюстративное фото: «Крымский ветер»

Украинские защитники продолжают систематически наносить удары по целям оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. Под ударом оказываются военные объекты и логистика. В ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщение об атаке на Крым. Фото: скриншот из Facebook

Склад морских дронов

Одной из целей стал склад морских беспилотных катеров в районе Черноморского в оккупированном Крыму. По данным Сил обороны, этот объект использовался для хранения, подготовки и технического обслуживания морских беспилотных катеров. Российские военные применяют такие аппараты для боевых и специальных задач в Черном море.

Пораженные мосты

Также украинские военные поразили железнодорожный мост «Сиваш» в районе Чонгара. Он соединяет оккупированные территории Херсонской области с Крымом. Еще один железнодорожный мост был поражен в районе Владиславовки в Крыму. Оба объекта важны для российской военной логистики. Через них оккупанты могут перебрасывать личный состав, технику, вооружение, боеприпасы и другие грузы.

Другие цели

Отдельно сообщается о поражении подразделения радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе. Кроме того, украинские военные нанесли удар по ремонтно-восстановительной базе в районе Первомайского в Крыму. Под удар также попали склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад беспилотников в районе Токмака Запорожской области.

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"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении Генштаба.

Проблемы флота

Отметим, что пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал Новини.LIVE, что Черноморский флот РФ фактически утратил возможность свободно действовать в западной части Черного моря. Большинство российских кораблей укрывается в Новороссийске, а главной задачей для них сейчас является выживание. По словам Плетенчука, Россия продолжает удерживать флот в Черном море преимущественно по политическим причинам, поскольку не хочет признавать потерю своих позиций.

В то же время Россия продолжает тратить значительные ресурсы на ремонт и строительство кораблей в оккупированном Крыму. Украинские Силы обороны регулярно наносят удары по военным объектам, связанным с флотом, а корабли после атак иногда вынуждены возвращаться в гавань на буксирах. Плетенчук подчеркнул, что во время стоянки или ремонта корабли становятся неподвижными целями, чем и пользуются украинские военные.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина уже проводит первую фазу операции по деоккупации Крыма. Речь идет об ударах по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и путях, по которым Россия поставляет туда ресурсы. Таким образом пытаются изолировать российскую группировку от снабжения. Это может создать условия для дальнейшего освобождения Крыма.

Также Новини.LIVE писали, что Россия может столкнуться со все более серьезными проблемами с поставками топлива и других ресурсов в оккупированный Крым. Украинские удары уже существенно осложнили морскую и железнодорожную логистику, а поврежденный Крымский мост остается рискованным маршрутом. Сокращение поставок постепенно будет сказываться и на возможностях российских войск на юге.