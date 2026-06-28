В Крыму поврежден мост, по которому РФ перебрасывала войска

Последствия украинского удара по российской территории. Фото иллюстративное: Генштаба ВСУ

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение железнодорожного моста в районе Ичока (бывший поселок Советское) во временно оккупированном Крыму. Именно по этому участку российская армия перебрасывала личный состав, военную технику и материально-техническое обеспечение в южные районы полуострова.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

"Поражен железнодорожный мост в районе Ичока (ВОТ АР Крым), который используется оккупантами для переброски войск и их обеспечения", — отметили в Генштабе.

Поражение моста в Крыму

В военном командовании добавили, что мост использовался оккупантами для обеспечения военной логистики. Он является частью железнодорожной магистрали Джанкой — Владиславовка — Керчь, которая после повреждения Крымского моста стала одним из ключевых маршрутов снабжения российской группировки на полуострове и юге Украины.

Добавим, что поражение этой инфраструктуры может существенно затруднить переброску техники, боеприпасов и личного состава между центральной и восточной частями оккупированного Крыма. Именно через район Ичока проходит железнодорожный узел, соединяющий направления на Джанкой, Феодосию и Керчь.

Взрывы в Крыму

В эту же ночь взрывы прогремели и в других районах оккупированного полуострова. Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 213 беспилотников над Крымом, другими временно оккупированными территориями Украины и регионами России. В то же время российское ведомство, как обычно, не сообщило о последствиях атак.

По данным мониторинговых ресурсов, под удар также попала Сакская теплоэлектроцентраль. В частности, мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки сообщила о пожаре в районе топливных резервуаров.

Сообщение паблика. Фото: скриншот

По информации ресурса, в течение ночи в районе Сакской ТЭЦ прогремело не менее 16 взрывов. Очевидцы сообщали о ярком сиянии и густом дыме. Станция является основным производителем тепловой энергии для города Саки, а её электрическая мощность составляет почти 150 МВт.

Ситуация в Крыму

Новини.LIVE сообщали, что после последних ударов ВСУ по военным и логистическим объектам России в оккупированном Крыму увеличилось число желающих покинуть полуостров. У Керченского моста образовались большие очереди на выезд, тогда как в обратном направлении автомобилей почти нет. Оккупационные власти уже ввели режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали детский центр "Артек".

Также Новини.LIVE писали, что СБУ провела очередную спецоперацию на временно оккупированном Крымском полуострове. Бойцы Центра спецопераций "Альфа" нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали системы ПВО и инфраструктура вражеских аэродромов. Операция нанесла новые потери оккупантам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что бойцы "Альфы" Службы безопасности Украины нанесли удар по двум российским судам военного обеспечения и средствам противовоздушной обороны в Керчи на территории временно оккупированного Крыма. В частности, речь идет о кабельных судах проекта 15310 «Волга» и «Вятка».