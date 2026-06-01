В Крыму проблема с топливом: успешная работа украинских военных

Очереди на АЗС в Крыму. Фото: Крымский ветер

На временно оккупированном Крымском полуострове возникли проблемы с топливом. Бензин продают по талонам, а в одни руки отпускают не более 20 литров. Такие ограничения связывают с трудностями в логистике после ударов по объектам оккупантов. Эта ситуация может стать одним из факторов давления на Россию и ее присутствие в Крыму.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международница Илона Хмелева.

Давление на полуостров

Проблемы с поставками топлива влияют не только на транспортную сферу, но и на повседневную жизнь жителей оккупированного полуострова. Ограничения на продажу бензина могут свидетельствовать об осложнении логистических цепей, от которых в значительной степени зависит обеспечение Крыма.

"Я думаю, что это пример того, каким образом можно делать поэтапную деоккупацию Крыма, потому что подобные блокады, которые уже применялись Украиной, могут очень активно влиять на то, чтобы состояние жизни на полуострове становилось все более сложным для оккупационных властей", — отметила секретарь Совета экономической безопасности Украины Илона Хмелева.

Экономический и военный фактор

Отдельную роль в этом процессе могут играть современные технологии и контроль над логистическими маршрутами. Осложнение поставок ресурсов способно создавать дополнительные проблемы как для военных, так и для гражданской инфраструктуры оккупированной территории.

"Мне кажется, что такие блокады могут быть экономические и военные. В сочетании это может быть очень системным элементом давления на Российскую Федерацию. Мы видим, что это влияет, и видим, как меняются настроения людей, проживающих в Крыму", — сказала Илона Хмелева.

Механизм влияния

По мнению секретаря Совета экономической безопасности Украины, сочетание экономических ограничений и военного контроля может стать одним из наиболее действенных способов ослабления российского влияния на оккупированном полуострове. В то же время ситуация с топливом демонстрирует, насколько важной для Крыма остается стабильная логистика.

Сухопутный коридор под ударом

Отметим, украинские разведчики продолжают наносить удары по одному из ключевых логистических маршрутов российских войск, который соединяет оккупированный Крым с захваченными территориями Донецкой области. По данным ГУР, под огневым контролем находятся участки дороги, по которым оккупанты перебрасывают топливо, боеприпасы и военную технику. Операторы беспилотников работают на маршруте между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. Именно этот путь российская армия использует для обеспечения своих подразделений на фронте.

В частности, под удары попали топливозаправщики, большие грузовики и специальный трал для перевозки тяжелой техники. В разведке отмечают, что такие операции затрудняют снабжение российских войск и создают дополнительные проблемы для оккупационных сил в тылу.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина имеет реальную возможность вернуть оккупированный полуостров, если полностью заблокирует к нему все подступы. Уничтожение логистики заставит российские войска добровольно покинуть регион. Кроме того, именно контроль над этой территорией определит победителя в нынешней войне.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает терять свои боевые суда и катера в Черном море из-за ударов украинских дронов. На фоне новых атак оккупанты начали устанавливать на корабли импровизированные защитные конструкции - так называемые "мангалы". Враг пытается адаптироваться к современной войне, но полностью защититься от морских и воздушных ударов невозможно.