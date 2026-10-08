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Главная Одесса В Крыму проблемы с поставками: трасса М-14 становится ловушкой для РФ

В Крыму проблемы с поставками: трасса М-14 становится ловушкой для РФ

Ua ru
8 октября 2026 13:35
Крым и М-14: как удары по логистике ослабляют Россию
Уничтоженная техника РФ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российская армия всё больше зависит от перегруженных маршрутов снабжения в Крым и на юг Украины. Поврежденные мосты, паромы и транспорт вынуждают оккупантов искать объездные пути. Это не перекрывает сухопутную связь полностью, но уже создает дефицит и проблемы для войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом в комментарии "Слово и дело" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает Новини.LIVE.

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Проблемы со снабжением

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что сейчас речь не идет о полной перекрытии сухопутного сообщения с Крымом. Основная задача — максимально затруднить российскую логистику. По его словам, автомобильное сообщение можно существенно сократить, а трасса М-14 уже стала для россиян сложным маршрутом.

"В этом году полностью перекрыть мы не сможем. Мы сможем минимизировать именно автомобильное сообщение, превратить для россиян дорогу М-14 в настоящий ад, хотя она уже в него превратилась", — рассказал Коваленко.

О масштабах проблемы свидетельствуют и потери российского транспорта. 4 октября за сутки было уничтожено 727 единиц автомобильного транспорта РФ. Для сравнения: в июне, июле, августе и сентябре 2022 года за целый месяц уничтожалось примерно 320–350 автомобилей оккупантов.

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"Россияне не могут найти какого-либо другого решения этой проблемы, кроме как гонять больше грузовиков. То есть у них такой старый советский метод — гонять как можно больше грузовиков", — сказал эксперт.

Замена мостов

После повреждения мостов оккупанты ищут альтернативные маршруты. Среди них — понтонные и насыпные переправы. Понтонные конструкции значительно более уязвимы. По словам Коваленко, после одного поражения такая переправа может перестать функционировать и потребует восстановления. Насыпные переправы более устойчивы, но через них можно перевозить значительно меньше грузов.

"Понтонную переправу уничтожить легче, чем мост. Достаточно одного попадания — и понтон уже не работает, его нужно ремонтировать, восстанавливать и снова натягивать", — пояснил Коваленко.

Он добавил, что один из поврежденных мостов россияне пытаются ремонтировать. В то же время нет гарантии, что после восстановления он не подвергнется новому удару.

Крым без поставок

Полностью перекрыть сухопутную связь с Крымом, по мнению эксперта, можно будет только при условии физического контроля ключевых направлений украинскими военными.

"Поток не остановится, но он уменьшится. Поэтому полностью перерезать сухопутную связь с Крымом можно только тогда, когда у Армянска и Чонгара будут стоять украинские военные", — рассказал Коваленко.

В то же время альтернативные маршруты уже понесли серьезные потери. По словам эксперта, операция "Молочка" привела к повреждению значительной части паромов, из-за чего они стали нефункциональными. Также были повреждены сухогрузы. Отдельным маршрутом остается Керченский мост. Однако после повреждения в 2022 году россияне пытаются свести к минимуму движение по нему многотонного грузового транспорта.

Влияние на фронт

Проблемы с логистикой постепенно сказываются и на ситуации в Крыму. Речь идет о возможном дефиците топлива, продуктов, медикаментов, а также о проблемах с водо- и электроснабжением.

"Крым — это более 20 тысяч квадратных километров, крупные города. Когда возникают проблемы с топливом, возникают проблемы с продуктами, медикаментами, водоснабжением, электроснабжением. Нужно больше всего этого везти, чтобы обеспечивать полуостров", — отметил Коваленко.

Логистические трудности влияют не только на оккупированный полуостров. Они сказываются на российских подразделениях на Запорожском и Херсонском направлениях.

Эксперт связывает проблемы со снабжением с трудностями российских наступательных действий в районе Степногорского плацдарма и на Ореховском направлении.

"Они уже не получают достаточного материально-технического обеспечения. Мы это уже замечаем, например, в ходе наступательных операций на южном направлении — Степногорский плацдарм, Ореховское направление. У них это не срабатывает, это не работает", — рассказал Коваленко.

Наиболее уязвимой в этом вопросе он называет российскую группировку "Днепр". Ее части расположены на левом берегу Херсонской области и на Запорожском направлении, что затрудняет снабжение.

"Те, кто находится на левом берегу, имеют самое неудачное логистическое расположение. До них долго доставлять всё, и при этом перерезать их гораздо проще", — пояснил эксперт.

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Крым Новости Одессы логистика поставки атака
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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