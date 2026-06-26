Чубаров рассказал о настроениях жителей оккупированного Крыма

Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Настроения во временно оккупированном Крыму всё больше разделяют людей. Одни ждут освобождения полуострова и верят, что украинские удары приближают этот момент. Другие, напротив, боятся возможного наступления Сил обороны Украины и ответственности за свои действия.

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Различные настроения

По словам Чубарова, тысячи жителей Крыма, которые остаются верными Украине, готовы мириться с трудностями и ухудшением экономической ситуации, если это поможет вернуть полуостров под украинский контроль. В то же время, говорит он, люди боятся, чтобы нынешние события не завершились очередным разочарованием.

"Некоторые люди прямо нам говорят: „Сделайте все, чтобы не было разочарования“. Когда мы спрашиваем, в чем именно было разочарование, они отвечают, что когда-то им уже обещали контрнаступление", — рассказал Чубаров.

Коллаборационисты боятся

По словам председателя Меджлиса, совершенно иные настроения царит среди коллаборационистов и граждан России, которые незаконно поселились в Крыму после его оккупации в 2014 году. Он отметил, что таких людей может быть около миллиона. Чубаров рассказал, что они внимательно следят за событиями вокруг полуострова, обсуждают возможное развитие ситуации и уже задумываются о том, придется ли им покидать Крым.

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"Они думают, придется ли им бежать из Крыма, ждут дополнительных сигналов. Возможно, это будет снос Керченского моста или его значительное разрушение. Эти люди почти на чемоданах", — заявил он.

По словам Чубарова, украинские удары по российским военным и логистическим объектам создают для оккупационных властей всё больше проблем и усиливают чувство неопределённости среди тех, кто поддерживает оккупацию полуострова.

Как сообщали Новини.LIVE, вопрос Крыма не исчезает из повестки дня войны. Украинские военные продолжают наносить удары по объектам на оккупированном полуострове, постепенно ослабляя возможности российской армии. В то же время партнеры Украины обсуждают новые меры поддержки, которые могут усилить давление на Россию. Эксперты считают, что нынешние события являются частью долгосрочной стратегии в отношении Крыма.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Приморской лестнице в Одессе развернули крымскотатарский флаг. Акцию посвятили Дню крымскотатарского флага, который ежегодно отмечается 26 июня. К мероприятию присоединились представители крымскотатарской общины, общественных организаций, СМИ и жители города. Флаг стал символом поддержки коренного народа Украины и напоминанием о временно оккупированном Крыме.