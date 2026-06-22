В Крыму растет топливный кризис: курортный сезон под угрозой

Пожар на нефтяном терминале в Крыму. Фото иллюстративное: Крымский ветер

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Украинские удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму всё сильнее сказываются на ситуации на полуострове. Уже возникли проблемы с обеспечением топливом, а туристический сезон оказался под угрозой срыва. У оккупационных властей нет быстрого решения для преодоления этих трудностей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Топливный кризис

После заявлений оккупационных властей об ограничении продажи топлива на автозаправочных станциях в Крыму встал вопрос, откуда будут поступать новые запасы. По мнению Виктора Ягуна, реальных возможностей быстро восстановить снабжение топливом пока нет.

"Таких возможностей нет. Говорят о возможном заходе какого-то судна, которое может частично обеспечить функционирование всего Севастополя. Никто не понимает, насколько этого хватит", — отметил Ягун.

Эксперт добавил, что оккупационная администрация пытается выиграть время и не говорит жителям о реальном положении дел.

Провал сезона

Отдельной проблемой для оккупационных властей может стать туристический сезон. Из-за ситуации с безопасностью и других трудностей поток отдыхающих остается значительно ниже ожиданий.

"Для них самая большая проблема — это полный провал курортного сезона. Потому что хотят они того или нет, но частично местный бюджет пополняется именно за счет этого", — отметил генерал-майор.

По словам Ягуна, российские власти в последние годы активно увеличивали поступления от туристической отрасли, поэтому сокращение потока туристов может больно ударить по местным финансам.

Бремя для РФ

По мнению генерал-майора запаса СБУ, Крым постепенно превращается во всё более тяжёлое финансовое бремя для России. В нынешних условиях содержание оккупированного полуострова требует значительных ресурсов.

"Я думаю, что это свидетельствует о том, что Крым из дотационного региона превращается в регион, который просто неподъемный для бюджета РФ даже в тех условиях, которые сложились сейчас", — добавил он.

Эксперт считает, что экономические и логистические трудности на полуострове будут только усиливаться.

Прогноз на лето

Оценивая ближайшие месяцы, Ягун назвал предстоящее лето сложным для жителей оккупированного Крыма. Он убежден, что нынешние события являются одним из этапов, приближающих деоккупацию украинской территории.

"Это будет очень серьёзное испытание. И это как раз один из тех этапов, который говорит о том, что Крым был, есть и останется украинским", — подытожил Виктор Ягун.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские защитники планомерно отрезают оккупированный полуостров от российских поставок. Из-за успешных ударов по мостам и железной дороге захватчики оказались на грани полной логистической блокады. Ситуация с безопасностью вынуждает гражданских россиян массово бежать, а военные вскоре лишатся возможности запускать ракеты.

Также Новини.LIVE писали, что оккупационные власти продолжают укреплять оборону Крыма и готовиться к возможным угрозам со стороны Украины. В то же время удары по логистике, военным объектам и транспортным маршрутам постепенно затрудняют снабжение российской группировки на полуострове. Несмотря на это, говорить о масштабных операциях по освобождению Крыма пока рано.