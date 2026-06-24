СБУ нанесла удар по ПВО и аэродромам РФ в Крыму: последствия

Дым в Керчи после атаки. Фото иллюстративное: Крымский ветер

Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию на временно оккупированном Крымском полуострове. Бойцы Центра спецопераций "Альфа" нанесли удар по военным объектам российской армии. Под удар попали системы ПВО и инфраструктура вражеских аэродромов. Операция нанесла новые потери оккупантам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Поражение целей

По данным СБУ, украинские спецназовцы нанесли удары по средствам противовоздушной обороны РФ в районе Керченского пролива, а также по военным аэродромам "Саки" и "Гвардейское". На аэродроме "Саки" предварительно поражены четыре ангара, где хранилась авиационная техника. Также повреждены объекты военной инфраструктуры россиян.

Потери противника

Вблизи Керчи украинские силы поразили две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". В СБУ отметили, что это уже четвертый уничтоженный комплекс "Панцирь-С1" в этом районе в результате действий подразделений "Альфы".

Украинская спецслужба подчеркивает, что каждый пораженный объект ослабляет военные возможности России в Крыму и открывает больше возможностей для дальнейших ударов по оккупационным силам.

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Поражение инфраструктуры

В Севастополе украинские беспилотники поразили главную электроподстанцию, распределяющую электроэнергию от Балаклавской ТЭС. По данным Сил беспилотных систем, по объекту было нанесено семь ударов.

Операцию выполнили подразделения 1-го отдельного центра СБС при координации Центра глубинного поражения. Всего в течение ночи дроны результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей в тылу российских войск на временно оккупированных южных территориях.

Проблемы с электричеством

В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с электроснабжением. Наибольшие проблемы зафиксированы в Севастополе и западной части полуострова. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков. По его словам, в Севастополе из-за отсутствия электроэнергии остановился электротранспорт, а родителей попросили не приводить детей в детские сады или предупредили, что там будут работать в режиме "сухого пайка".

"По состоянию на утро без света находится город Севастополь, там прекратил работу электротранспорт. Также дошкольные учреждения попросили родителей оставлять детей дома", — сообщил Чистиков.

Он также отметил, что без электроснабжения остаются районы западной части Крыма — Сакский район, Евпатория, Джанкой и Красноперекопск. Там накануне частично восстановили электроснабжение, а сегодня оккупационные власти вновь обещают возобновить подачу электроэнергии.

Дефицит топлива

Параллельно в оккупированном Крыму обострилась ситуация с топливом. Продажу на автозаправках ограничили, а после совещания в Кремле разрешили частично перевозить топливо через Крымский мост и так называемый сухопутный коридор. Чистиков рассказал, что эти меры не решают проблему, поскольку дефицит топлива сохраняется, а в регионе начал развиваться нелегальный рынок.

"Было разрешено провозить топливо с собой через Крымский мост в объеме 200 литров на автомобиль. Через сухопутный коридор — 240 литров", — отметил он.

По его словам, ранее через Крымский мост можно было перевозить лишь 100 литров. В то же время даже в Краснодарском крае РФ, откуда везут топливо, действуют ограничения на заправках, поэтому крымчане фактически не могут воспользоваться установленными лимитами. На фоне дефицита стоимость топлива на нелегальном рынке, по словам Чистикова, выросла в 7–8 раз.

Как сообщали Новини.LIVE, удары по объектам в Крыму и вблизи Керченского пролива продолжают ослаблять российскую логистику на оккупированном полуострове. Этот процесс продолжается уже не первый год и постепенно сокращает возможности противника. Особое внимание привлекают атаки по объектам с обеих сторон Керченского пролива. Задача по Крымскому мосту остается актуальной.

Также Новини.LIVE писали, что серия ударов по мостам, логистическим узлам и объектам инфраструктуры в оккупированном Крыму может существенно затруднить снабжение российских войск. Крымский мост остается важным маршрутом для оккупантов, хотя его используют значительно осторожнее, чем раньше.