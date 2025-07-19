Одесса под ударом дронов 19 июля — погиб человек

Пожар в Одессе из-за атаки РФ. Фото: Telegram/Геннадий Труханов

Россияне в ночь на 19 июля массированно атаковали Одессу дронами. По состоянию на сейчас один человек погиб.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Одессы в ночь на 19 июля

"На данный момент подтверждена гибель одного человека. Информация о пострадавших уточняется. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Информация обновляется", — написал Труханов.

Спасатели на месте событий. Фото: Telegram/Геннадий Труханов

Обновлено в 02:09

Глава Одесской ОВА тоже показал фото последствий обстрела Одессы и подтвердил, что предварительно, погиб один человек.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", — добавил он.

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Telegram/Олег Кипер

Напомним, что менее двух часов назад в Одессе прогремели несколько серий взрывов. Для города существовала угроза применения ударных дронов.

Позже Труханов написал, что Одессу атаковали более 20 беспилотников, которые заходили на город с разных сторон. Известно, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности, пылает жилая многоэтажка.