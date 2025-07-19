Одесса под ударом дронов 19 июля — погиб человек

В Одессе из-за ночной атаки РФ погиб человек
Россияне в ночь на 19 июля массированно атаковали Одессу дронами. По состоянию на сейчас один человек погиб.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Последствия обстрела Одессы в ночь на 19 июля
"На данный момент подтверждена гибель одного человека. Информация о пострадавших уточняется. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Информация обновляется", — написал Труханов.
Обновлено в 02:09
Глава Одесской ОВА тоже показал фото последствий обстрела Одессы и подтвердил, что предварительно, погиб один человек.
"Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", — добавил он.
Напомним, что менее двух часов назад в Одессе прогремели несколько серий взрывов. Для города существовала угроза применения ударных дронов.
Позже Труханов написал, что Одессу атаковали более 20 беспилотников, которые заходили на город с разных сторон. Известно, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности, пылает жилая многоэтажка.
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