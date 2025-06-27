В Одессе объявлена воздушная тревога и слышны взрывы

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В Одессе объявлена воздушная тревога. В городе слышны работы ПВО.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что известно на данный момент

Ранее Кипер информировал, что Одессу российские оккупанты атакуют с помощью дронов-камикадзе. Он призвал горожан направляться в укрытия.

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