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Главная Одесса В Одессе слышали взрывы — в чем причина

В Одессе слышали взрывы — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 23:54
В Одессе объявлена воздушная тревога и слышны взрывы
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Ключові моменти Что известно на данный момент

В Одессе объявлена воздушная тревога. В городе слышны работы ПВО.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что известно на данный момент

Ранее Кипер информировал, что Одессу российские оккупанты атакуют с помощью дронов-камикадзе. Он призвал горожан направляться в укрытия.

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Одесса ПВО воздушная тревога дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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