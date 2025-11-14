В Одессе прогремел взрыв сейчас 14 ноября 2025 года

Срочная новость

В Одессе сейчас, 14 ноября, раздаются взрывы. Враг атакует регион дронами из акватории Черного моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Одессе

Сегодня, 14 ноября в Одессе был слышен взрыв. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Мониторинговые каналы отмечали об угрозе "шахедов" и разведки для Одессы/Каролино-Бугаза. Тревогу объявили в 10:02. Сейчас о последствиях ничего неизвестно.

Сообщение Воздушных сил об угрозе дронов. Фото: скриншот с Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.