Взрывы в Одессе — что известно

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

Одесситы услышали взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога. Приблизительно через десять минут раздался еще один взрыв.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Что известно

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 12:23. В Воздушных Силах сообщили о движении ракеты в направлении региона.

Уведомление о ракете. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают, что управляемая авиационная ракета двигалась курсом на Черноморск. Вторая ракета шла в том же самом направлении.

По предварительной информации, речь шла о двух ракетах Х-31П.

Напомним, киевлянин рассказал, как одеяло спасло его от "шахеда" во время обстрела. Также сегодня враг обстреливал Сумы.