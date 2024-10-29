Взрывы в Одессе — что известно

В Одессе раздались взрывы — что известно
Одесситы услышали взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога. Приблизительно через десять минут раздался еще один взрыв.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Что известно
Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 12:23. В Воздушных Силах сообщили о движении ракеты в направлении региона.
Мониторинговые каналы сообщают, что управляемая авиационная ракета двигалась курсом на Черноморск. Вторая ракета шла в том же самом направлении.
По предварительной информации, речь шла о двух ракетах Х-31П.
Напомним, киевлянин рассказал, как одеяло спасло его от "шахеда" во время обстрела. Также сегодня враг обстреливал Сумы.
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