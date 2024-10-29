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В Одессе раздались взрывы — что известно

29 октября 2024 12:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Взрывы в Одессе — что известно
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесситы услышали взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога. Приблизительно через десять минут раздался еще один взрыв.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Что известно

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 12:23. В Воздушных Силах сообщили о движении ракеты в направлении региона.

В Одессе раздался взрыв — что известно - фото 1
Уведомление о ракете. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают, что управляемая авиационная ракета двигалась курсом на Черноморск. Вторая ракета шла в том же самом направлении.

По предварительной информации, речь шла о двух ракетах Х-31П.

Напомним, киевлянин рассказал, как одеяло спасло его от "шахеда" во время обстрела. Также сегодня враг обстреливал Сумы.

Одесса взрыв обстрелы ракета война Новости Одессы

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