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В Одессе есть потребность в донорской крови 3 (+): как помочь

29 июня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе есть потребность в донорской крови 3 (+): как помочь
Донация крови. Фото: Донор.Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 30 июня. Необходима помощь людей с 3 положительной группой крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 10:30. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Как подготовиться к донорству крови

Донорство крови – это важная процедура, которая может помочь спасти жизнь людей. Если вы планируете стать донором, нужно подготовиться к процедуре.

  1. Проверьте свои показатели. Перед тем, как отдать кровь, вам нужно проверить, отвечаете ли требованиям для донорства. Обычно донором может быть человек от 18 до 65 лет с массой тела более 50 кг.
  2. Сохраните достойный уровень железа. До процедуры донорства важно увеличить уровень железа в организме, поскольку это поможет быстро восстановить кровь. Еда, богатая железом, такая как красное мясо, рыба, яйца и зеленые овощи, может быть полезной.
  3. Отдохните перед процедурой. Важно отдохнуть перед тем, как отдать кровь. Применяйте здравый рассудок и избегаете физической активности перед процедурой.
  4. Приносите документы. Перед процедурой донора пригласят заполнить анкету и предъявить документ, подтверждающий вашу личность.
  5. Следите за своим здоровьем. После процедуры донорства важно следить за своим здоровьем и избегать тяжелой физической активности. Не забывайте пить достаточное количество жидкостей и есть здоровую пищу.

Напомним, в течение недели акции "Сдай кровь - спаси жизнь", организованной в рамках проекта "Донор Одесса", более 100 сотрудников городских медицинских учреждений стали донорами крови. Учитывая значительное количество желающих, акция продлена на следующие недели, чтобы удовлетворить текущие потребности в донорской крови городского отделения трансфузиологии.

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