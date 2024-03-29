В Одессе раздается воздушная тревога — угроза ракетного удара

Стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22 запускает ракету Х-22. Фото: скриншот

В Одессе раздается воздушная тревога. Сообщается об угрозе ракетного удара городу.

Об этом информируют мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Одессе

Как заявили в Воздушных силах ВСУ, в черноморской акватории наблюдается активность российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22.

Источник: Telegram

В то же время, мониторинговые каналы заявляют, что самолеты могли осуществить пуск ракеты, которая летит на Одессу.

Источник: Telegram

По состоянию на 18:40 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее угроза для юга Украины от бомбардировщиков наблюдалась сегодня днем.

Вчера же востоку страны угрожала баллистическая опасность: с северо-восточного направления фиксировалась боевая активность наземных пусковых установок РВСН РФ.