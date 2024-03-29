В Одессе раздается воздушная тревога — угроза ракетного удара
В Одессе раздается воздушная тревога. Сообщается об угрозе ракетного удара городу.
Об этом информируют мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Одессе
Как заявили в Воздушных силах ВСУ, в черноморской акватории наблюдается активность российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22.
В то же время, мониторинговые каналы заявляют, что самолеты могли осуществить пуск ракеты, которая летит на Одессу.
По состоянию на 18:40 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:
Напомним, ранее угроза для юга Украины от бомбардировщиков наблюдалась сегодня днем.
Вчера же востоку страны угрожала баллистическая опасность: с северо-восточного направления фиксировалась боевая активность наземных пусковых установок РВСН РФ.
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