Взрывы в Одессе 19 июля из-за дронов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informatorua

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 19 июля. Россияне атакуют город дронами.

Об этом в Telegram сообщал мэр города Геннадий Труханов.

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Звуки взрывов в Одессе в ночь на 19 июля

"В городе слышны взрывы", — пишет Труханов в 00:21.

Накануне в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района быть в укрытиях, поскольку существует угроза применения дронов. В то же время Воздушные силы ВСУ тоже писали, что в направлении города летят беспилотники.

Отметим, что в эти минуты звуки взрывов в Одессе продолжаются. Уже было слышно не одну серию взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:40 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что несколько часов назад звуки взрывов раздавались в Киеве. В столице на фоне атаки дронов работали силы ПВО.

Кроме того, мы писали, что в Киеве на крышу дома упала часть беспилотника. Обошлось без пожара и пострадавших.