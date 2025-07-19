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Главная Одесса В Одессе раздаются громкие взрывы

В Одессе раздаются громкие взрывы

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 00:25
Взрывы в Одессе 19 июля из-за дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informatorua

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 19 июля. Россияне атакуют город дронами.

Об этом в Telegram сообщал мэр города Геннадий Труханов.

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"В городе слышны взрывы", — пишет Труханов в 00:21.

Накануне в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района быть в укрытиях, поскольку существует угроза применения дронов. В то же время Воздушные силы ВСУ тоже писали, что в направлении города летят беспилотники.

Отметим, что в эти минуты звуки взрывов в Одессе продолжаются. Уже было слышно не одну серию взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:40 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Взрывы в Одессе 19 июля из-за дронов - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что несколько часов назад звуки взрывов раздавались в Киеве. В столице на фоне атаки дронов работали силы ПВО.

Кроме того, мы писали, что в Киеве на крышу дома упала часть беспилотника. Обошлось без пожара и пострадавших.

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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