Ночные взрывы в Одессе 13 октября 2025 года — что известно об обстреле

Вспышка в небе после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы слышны в Одессе сейчас, ночью в понедельник, 13 октября. В Одесской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе ночью 13 октября

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:41. В 01:08 военные сообщили, что в акватории Черного моря есть БпЛА, которые держат курс на Одесскую область, а в 01:14 стало известно, что беспилотники с моря летят в направлении Одессы. В 01:24 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что над Одессой уже находятся ударные дроны, и призвали граждан находиться в укрытиях.

Напомним, вечером РФ нанесла удары по Харькову и Сумам. Получили повреждения дома. В Сумах пострадала 34-летняя женщина: у нее острая реакция на стресс.

Также мы сообщали, что на Киевщине 12 октября под атакой РФ оказалась энергетическая инфраструктура. Получили ранения два работника ДТЭК.