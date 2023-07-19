В Одессе после ракетного удара взорвался склад фейерверков

Вскоре после российского ракетного удара в Одессе снова гремят взрывы — вспыхнул и начал детонировать склад фейерверков.

Видео горящего склада и взлетающих фейерверков публикуют два популярных одесских паблика в Telegram.

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В Одессе взорвался склад фейерверков

В сети также появилось видео, как из Казачьей бухты запуски ракеты "Оникс": 2, потом еще 2, а затем — 4. Через некоторое время была вторая серия залпов.

Так, во временно оккупированном Севастополе из Казацкой бухты запускали ракеты в сторону Одессы.

Напомним, ночью 19 июля в Одессе раздаются взрывы. Как предупреждали военные, ракетная опасность была зафиксирована в северных, центральных и восточных областях.

Воздушные силы также сообщали о вылете четырех Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и четырех Ту-22м3 вдоль восточной границы.