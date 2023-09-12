В Одессе больше месяца не будет работать укрытие: где прятаться

Вход в укрытие. Фото: google

С сегодняшнего дня, 12 сентября до 24 октября 2023 года запланировано проведение капитального ремонта защитного сооружения в Одессе. Речь идет об укрытии, расположенном по адресу Заньковецкой, 11.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В мэрии предоставили перечень ближайших защитных сооружений, в которых можно скрываться в случае воздушной тревоги. Они расположены по следующим адресам:

ул. Мельницкая, 8;

ул. Б. Хмельницкого, 29.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, на боевом дежурстве в Черном море появилось два снаряженных ракетоносителя. Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае оповещения сразу направляться к укрытию.