В Одессе больше месяца не будет работать укрытие: где прятаться
С сегодняшнего дня, 12 сентября до 24 октября 2023 года запланировано проведение капитального ремонта защитного сооружения в Одессе. Речь идет об укрытии, расположенном по адресу Заньковецкой, 11.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
В мэрии предоставили перечень ближайших защитных сооружений, в которых можно скрываться в случае воздушной тревоги. Они расположены по следующим адресам:
- ул. Мельницкая, 8;
- ул. Б. Хмельницкого, 29.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, на боевом дежурстве в Черном море появилось два снаряженных ракетоносителя. Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае оповещения сразу направляться к укрытию.