В Одессе продают памятник архитектуры за 12 миллионов — какой именно

Дом Бражинского на Пастере. Фото: Google Maps

В историческом центре Одессы на продажу выставили почти двухсотлетний памятник архитектуры. За лот планируют выручить 12 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с торговой площадки Prozorro.Sale.

Уведомления об аукционе. Фото: скриншот

Какой дом продают

Известно, что планируется продажа памятника архитектуры на улице Пастера, 1, известная как дом Бражинского. Здание построено в 1835 году архитектором Франческо Боффо, который также спроектировал Воронцовский дворец и Потёмкинскую лестницу.

Что известно об аукционе

Дом на продажу выставило Общество с ограниченной ответственностью "Митридат Одесса". Речь идет о нежилых зданиях площадью 1 211 квадратных метров. За лот планируют выручить 11 904 000 гривен. Аукцион должен пройти 1 марта этого года.

Другие тендеры в Одессе и области

Напомним, в Измаиле, что в Одесской области, отремонтируют учебное заведение свыше миллиона гривен. Школа была повреждена в результате российской атаки на область ночью 10 февраля.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около 3 миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, в Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.