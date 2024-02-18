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В Одессе продают памятник архитектуры за 12 миллионов — какой именно

18 февраля 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе продают памятник архитектуры за 12 миллионов — какой именно
Дом Бражинского на Пастере. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В историческом центре Одессы на продажу выставили почти двухсотлетний памятник архитектуры. За лот планируют выручить 12 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с торговой площадки Prozorro.Sale.

В Одессе продают памятник архитектуры за 12 миллионов - какую именно - фото 1
Уведомления об аукционе. Фото: скриншот

Какой дом продают

Известно, что планируется продажа памятника архитектуры на улице Пастера, 1, известная как дом Бражинского. Здание построено в 1835 году архитектором Франческо Боффо, который также спроектировал Воронцовский дворец и Потёмкинскую лестницу.

Что известно об аукционе

Дом на продажу выставило Общество с ограниченной ответственностью "Митридат Одесса". Речь идет о нежилых зданиях площадью 1 211 квадратных метров. За лот планируют выручить 11 904 000 гривен. Аукцион должен пройти 1 марта этого года.

Другие тендеры в Одессе и области

Напомним, в Измаиле, что в Одесской области, отремонтируют учебное заведение свыше миллиона гривен. Школа была повреждена в результате российской атаки на область ночью 10 февраля.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около 3 миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, в Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.

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