В Одессе раздались взрывы
В Одессе в среду, 30 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Одессе 30 октября
В 19:20 в Одесской области объявили воздушную тревогу.
В 19:23 в ПС сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для южных регионов Украины.
В 19:36 в Одессе раздались взрывы.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, что российские войска атаковали Киев "Шахедами" в ночь на 30 октября. Обломки одного из ударных беспилотников упали на дом в Соломенском районе, что повлекло за собой пожар.
Также мы писали, что в Сумах раздавались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских БПЛА.
Читайте Новини.LIVE!