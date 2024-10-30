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В Одессе раздались взрывы

30 октября 2024 19:40
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Одессе раздались взрывы
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Одессе в среду, 30 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Одессе 30 октября

В 19:20 в Одесской области объявили воздушную тревогу.

В 19:23 в ПС сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для южных регионов Украины.

Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот
Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот

В 19:36 в Одессе раздались взрывы.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот
Сообщение о взрывах. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские войска атаковали Киев "Шахедами" в ночь на 30 октября. Обломки одного из ударных беспилотников упали на дом в Соломенском районе, что повлекло за собой пожар.

Также мы писали, что в Сумах раздавались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских БПЛА.

Одесса взрыв война в Украине Одесская область война

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