В Одессе прогремели взрывы - враг применил баллистику

В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели мощные взрывы. Российские захватчики применили против города баллистическое вооружение.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в пятницу, 31 января.
Взрывы в Одессе
Враг продолжает наносить удары по Одессе. В городе были слышны новые взрывы. Сообщается, что российские захватчики применили против одесситов баллистическое вооружение.
Городской голова призвал жителей города находиться в укрытиях или других безопасных местах до конца воздушной тревоги, которая сейчас объявлена в городе. В целом сирена звучит в шести областях.
Впоследствии Воздушные силы сообщили о вражеской цели в направлении города, после чего раздался еще один взрыв. Ситуация в городе до сих пор остается опасной.
Ранее мы писали, что этим утром взрывы прогремели в Чернигове. В окрестностях города повреждены жилые дома. Также взрывы раздавались в Киеве. Мониторинговые каналы заявляли о работе ПВО и падении обломков.
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