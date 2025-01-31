В Одессе прогремели взрывы - враг применил баллистику

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: t.me/vlastinet/12155

В Одессе прогремели мощные взрывы. Российские захватчики применили против города баллистическое вооружение.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в пятницу, 31 января.

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Пост Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе

Враг продолжает наносить удары по Одессе. В городе были слышны новые взрывы. Сообщается, что российские захватчики применили против одесситов баллистическое вооружение.

Городской голова призвал жителей города находиться в укрытиях или других безопасных местах до конца воздушной тревоги, которая сейчас объявлена в городе. В целом сирена звучит в шести областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Впоследствии Воздушные силы сообщили о вражеской цели в направлении города, после чего раздался еще один взрыв. Ситуация в городе до сих пор остается опасной.

Сообщение о вражеской цели в направлении Одессы. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что этим утром взрывы прогремели в Чернигове. В окрестностях города повреждены жилые дома. Также взрывы раздавались в Киеве. Мониторинговые каналы заявляли о работе ПВО и падении обломков.