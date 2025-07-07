Взрывы в Одессе 7 июля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 7 июля. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 7 июля

Взрывы в Одессе были слышны примерно в 00:47. Вероятно, это была работа ПВО.

Накануне военные писали, что в Черном море и в районе Южного в Одессы - продолжается фиксация беспилотников.

Кроме того, через несколько минут после взрывов глава Одесской ОГА Олег Кипер тоже подтвердил, что Одесса под вражеской атакой.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", — написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что вечером, 5 июля, звуки взрывов раздались в Хмельницкой области. Тогда военные фиксировали ракеты в направлении населенного пункта Староконстантинов.

Также мы писали, что самой тревожной в этом году является Харьковская область, где опасность с 1 января объявляли 1034 раза.