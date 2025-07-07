Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 00:50
Взрывы в Одессе 7 июля
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 7 июля. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 7 июля

Взрывы в Одессе были слышны примерно в 00:47. Вероятно, это была работа ПВО.

Накануне военные писали, что в Черном море и в районе Южного в Одессы - продолжается фиксация беспилотников.

Кроме того, через несколько минут после взрывов глава Одесской ОГА Олег Кипер тоже подтвердил, что Одесса под вражеской атакой.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", — написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Взрывы в Одессе 7 июля - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что вечером, 5 июля, звуки взрывов раздались в Хмельницкой области. Тогда военные фиксировали ракеты в направлении населенного пункта Староконстантинов.

Также мы писали, что самой тревожной в этом году является Харьковская область, где опасность с 1 января объявляли 1034 раза.

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации