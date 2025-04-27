Взрывы в Одессе 27 апреля

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: открытые источники

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 27 апреля. Российские оккупанты атакуют город дронами.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Геннадий Труханов.

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Звуки взрывов в Одессе в ночь на 27 апреля

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы", — говорится в сообщении в 03:02.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что группа вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря летит на Одессу и Черноморск. Впоследствии военные призвали жителей Одессы быть в укрытиях.

Напомним, что этой ночью звуки взрывов раздавались в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские дроны, которые пытались атаковать регион.

Также мы писали, что взрывы были слышны в Запорожской области. Глава ОВА Иван Федоров сообщал, что работали силы ПВО.