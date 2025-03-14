Взрывы в Одессе 14 марта - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В пятницу, 14 марта, в Одессе прогремел взрыв. До этого жителей города предупреждали об атаке дронов.

Об этом сообщают Новини.LIVE Одеса.

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"В Одессе слышны взрывы! Предварительно, работает ПВО!" — говорится в сообщении.

Ранее председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об атаке дронов на город.

"Одесса и район, угроза применения ударных беспилотников! Будьте в укрытиях!" — написал он в Telegram.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Кроме того, об угрозе сообщал и городской голова Геннадий Труханов.

"Угроза применения ударных БпЛА", — писал он.

Пост Труханова. Фото: скриншот

В Воздушных Силах ВСУ также писали, что вражеские ударные БпЛА двигались в акватории Черного моря по направлению Одессы.

Пост Воздушных Сил. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:10 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что 14 марта россияне нанесли удар по Кривому Рогу. Из-за атаки люди получили ранения.

Также вчера Россия атаковала Харьков с помощью дронов-камикадзе, в городе раздавались взрывы.