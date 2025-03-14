Взрывы в Одессе 14 марта - что известно

В Одессе прогремел взрыв
В пятницу, 14 марта, в Одессе прогремел взрыв. До этого жителей города предупреждали об атаке дронов.
Об этом сообщают Новини.LIVE Одеса.
Что известно о взрывах в Одессе
"В Одессе слышны взрывы! Предварительно, работает ПВО!" — говорится в сообщении.
Ранее председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об атаке дронов на город.
"Одесса и район, угроза применения ударных беспилотников! Будьте в укрытиях!" — написал он в Telegram.
Кроме того, об угрозе сообщал и городской голова Геннадий Труханов.
"Угроза применения ударных БпЛА", — писал он.
В Воздушных Силах ВСУ также писали, что вражеские ударные БпЛА двигались в акватории Черного моря по направлению Одессы.
Где объявили тревогу
По состоянию на 22:10 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что 14 марта россияне нанесли удар по Кривому Рогу. Из-за атаки люди получили ранения.
Также вчера Россия атаковала Харьков с помощью дронов-камикадзе, в городе раздавались взрывы.
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