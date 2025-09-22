В Одессе прогремел взрыв 22 сентября - что известно

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

В понедельник, 22 сентября, российские войска нанесли удар по Одессе. В городе прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

Пост Труханова. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе

"В городе слышны взрывы!" — пост Труханова.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:15 карта воздушных выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня утром российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате уничтожено авто и начался пожар.

До этого россияне ночью атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате обстрела горели дома.