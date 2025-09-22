В Одессе прогремел взрыв 22 сентября - что известно

В Одессе прогремел взрыв — что известно
Дата публикации 22 сентября 2025 21:04
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео
В понедельник, 22 сентября, российские войска нанесли удар по Одессе. В городе прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.
Взрывы в Одессе
"В городе слышны взрывы!" — пост Труханова.
До этого Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:15 карта воздушных выглядит следующим образом.
Напомним, что сегодня утром российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате уничтожено авто и начался пожар.
До этого россияне ночью атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате обстрела горели дома.
