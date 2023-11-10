Тревога в Одессе и Области

В Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности на юге. Мониторинговые каналы сообщают о пусках авиационных ракет в направлении Залива.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

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Воздушная тревога. Фото: Скриншот

Угроза для юга

В настоящее время существует опасность для Одесской и Николаевской областей. Мониторинговые каналы сообщали о ракете в направлении Залива, однако позже она изменила свою цель к югу области. Советуем не покидать укрытие до отбоя.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.