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Главная Одесса В Одессе снова прогремели взрывы

В Одессе снова прогремели взрывы

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Дата публикации 17 июня 2025 04:45
Взрывы в Одессе 17 июня утром
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: zn.ua
Ключові моменти Звуки взрывов в Одессе утром 17 июня Где объявили тревогу

Взрывы в Одессе раздаются прямо сейчас, утром 17 июня. Враг атакует город дронами.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и официальные представители власти.

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Звуки взрывов в Одессе утром 17 июня

"В Одессе слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 04:41.

Накануне глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района быть в укрытиях, поскольку РФ осуществляет атаку дронами. В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил эту информацию.

"Город под атакой вражеских ударных БпЛА", — написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Одессе снова прогремели взрывы - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в Одессе тоже были слышны взрывы. В городе на фоне атаки дронов работали силы ПВО.

Также мы писали, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Киев. В результате атаки дронов и ракет в городе много повреждений и есть пострадавшие. Подробнее о первых последствиях - можно ознакомиться по этой ссылке.

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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