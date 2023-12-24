В Одессе звучит воздушная тревога — что угрожает

Запуск ракет. Фото: РосСМИ

Сегодня, 24 декабря, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Пока сообщается об опасности баллистического удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Уведомление о применении баллистики. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

Сейчас существует угроза для юго-восточных областей:

Одесской

Николаевской

Херсонской

Запорожской

Донецкой

Днепропетровской

Кировоградской

Полтавской

Харьковской

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая - подниматься на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.