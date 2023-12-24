В Одессе звучит воздушная тревога — что угрожает
Сегодня, 24 декабря, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Пока сообщается об опасности баллистического удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Где объявлена воздушная тревога
Сейчас существует угроза для юго-восточных областей:
- Одесской
- Николаевской
- Херсонской
- Запорожской
- Донецкой
- Днепропетровской
- Кировоградской
- Полтавской
- Харьковской
Угроза баллистического вооружения — что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая - подниматься на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
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