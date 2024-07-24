Взрывы в Одесской области сейчас 24 июля - атака ударных БпЛА

Пожар в результате взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Измаиле Одесской области сейчас 24 июля прогремели во время воздушной тревоги. Таким образом, работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. Пока опасность сохраняется.

Об этом сообщает городской голова Измаила Андрей Абрамченко в Telegram.

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"Угроза БпЛА. Работает ПВО. Сохраняйте информационную тишину" , - отметил мэр города.

Абрамченко напомнил, что нельзя снимать на видео работу сил ПВО и отправлять в Telegram-каналы или чат-боты.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Андрея Абрамченко

В Одесской и ряде других "красных" областей продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Незадолго до взрывов в Измаиле Воздушные силы призвали местных находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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