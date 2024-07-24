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В Одесской области гремят сильные взрывы — подробности атаки РФ

24 июля 2024 02:52
обновлено: 03:05
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области сейчас 24 июля - атака ударных БпЛА
Пожар в результате взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Измаиле Одесской области сейчас 24 июля прогремели во время воздушной тревоги. Таким образом, работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. Пока опасность сохраняется.

Об этом сообщает городской голова Измаила Андрей Абрамченко в Telegram.

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"Угроза БпЛА. Работает ПВО. Сохраняйте информационную тишину" , - отметил мэр города.

Абрамченко напомнил, что нельзя снимать на видео работу сил ПВО и отправлять в Telegram-каналы или чат-боты.

Взрывы в Измаиле сейчас 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Андрея Абрамченко

В Одесской и ряде других "красных" областей продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Незадолго до взрывов в Измаиле Воздушные силы призвали местных находиться в укрытиях.

Взрывы в Одесской области 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Воздушная тревога в Украине сейчас 24 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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