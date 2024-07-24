Взрывы в Одесской области сейчас 24 июля - атака ударных БпЛА

В Одесской области гремят сильные взрывы — подробности атаки РФ
Взрывы в Измаиле Одесской области сейчас 24 июля прогремели во время воздушной тревоги. Таким образом, работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. Пока опасность сохраняется.
Об этом сообщает городской голова Измаила Андрей Абрамченко в Telegram.
Взрывы в Одесской области ночью 24 июля
"Угроза БпЛА. Работает ПВО. Сохраняйте информационную тишину" , - отметил мэр города.
Абрамченко напомнил, что нельзя снимать на видео работу сил ПВО и отправлять в Telegram-каналы или чат-боты.
В Одесской и ряде других "красных" областей продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Незадолго до взрывов в Измаиле Воздушные силы призвали местных находиться в укрытиях.
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