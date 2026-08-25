Одесса готовит школы к очному обучению в новом году

Дети в школе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Война продолжает влиять на организацию обучения детей в Одессе. Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате, однако в случае длительных тревог, отключений электроэнергии или других опасностей учебные заведения должны переходить на другие форматы. Некоторые школы будут работать на базе соседних учреждений из-за проблем с укрытиями.

Об этом во время брифинга рассказала глава департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер, сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Очное обучение

В новом учебном году в Одессе планируют открыть 116 из 120 учреждений общего среднего образования. В школах будут учиться более 83 тысяч детей, а в первые классы пойдут около 5,5 тысячи учеников. Это почти на тысячу первоклассников меньше, чем в прошлом году. Очный формат был выбран после опроса родителей. По словам Филлер, большинство семей хочет, чтобы дети учились в школах даже несмотря на военные риски. В то же время учебные заведения должны быть готовы быстро изменить формат в зависимости от ситуации.

"Первым и безусловно приоритетным вопросом для нас является безопасность. Пока у нас идет война, этот вопрос не обсуждается. Он всегда стоит на первом месте, и мы всегда ориентируемся на него. Однако вместе с тем 87% родителей выразили желание, несмотря на обстрелы, чтобы ребенок посещал учебное заведение. Поэтому мы начинаем обычный очный процесс обучения", — отметила Юлия Филлер.

Юлия Филлер на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Обучение в укрытиях

В случае длительных воздушных тревог или отключений электроэнергии в части школ смогут организовать занятия непосредственно в укрытиях. Из 90 укрытий в школах 79 позволяют обустроить там от трех учебных комнат и более. По расчетам департамента, это позволит организовать обучение в одну смену для около 13 тысяч детей. Такой формат не будет вводиться сразу — его будут использовать по мере необходимости.

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"Мы проработали возможность создания учебных аудиторий в самом укрытии на случай длительного отключения электричества или тревог, которые не позволяют детям выходить на очное обучение. Это позволит детям полностью освоить учебный материал, запланированный на этот учебный год", — рассказала Филлер.

Обучение в других школах

Часть детей будет учиться не в своих школах. Это касается учебных заведений, не имеющих собственного укрытия из-за особенностей зданий — в частности, отсутствия подвалов или их недостаточной площади. В таких случаях детей будут принимать соседние учебные заведения, где есть необходимые укрытия. При этом в Одессе ввели более жесткое требование относительно расстояния до укрытия: вместо разрешенных законодательством 500 метров город применяет ограничение в 100 метров.

"Если в другом учебном заведении, имеющем укрытие, есть возможность принять детей из другого учебного заведения, оно также будет работать на этой базе. Мы не пытаемся увеличить расстояние. Более чем на расстоянии 100 метров мы не имеем права принимать учеников и детские сады", — отметила глава департамента.

Ситуация со школой № 64

Отдельно Филлер объяснила ситуацию со школой № 64, где родителям ранее сообщили о возможном переводе детей в другое учебное заведение. По её словам, администрация школы предложила один из вариантов организации обучения, но родители с ним не согласились. После обсуждения формат изменили. Дети останутся учиться на базе своей школы, а вопрос организации обучения пересмотрели с учетом позиции родителей.

"Они обратились к родительской общественности, услышали, что их это не устраивает, и изменили формат обучения. Дети учатся на базе своего собственного учебного заведения, и никаких проблем нет. Мы всегда говорим о том, что готовы и открыты для общения с родителями и сотрудничества с ними", — сказала Филлер.

Детские сады и укрытия

С детскими садами ситуация сложнее. Сейчас работать смогут около 40% дошкольных учреждений, поскольку именно наличие укрытия определяет возможность их работы. Самая большая проблема, по словам Филлер, в Приморском районе. Многие детские сады там расположены в жилых домах или приспособленных помещениях, где нет подвалов.

"Детские сады будут работать в зависимости от того, где у нас будет укрытие. На данный момент это около 40 % детских садов. Самая большая проблема — Приморский район, поскольку большинство из них расположено в жилых домах, не имеющих собственных подвалов, или в приспособленных помещениях, где нет подвальных помещений", — пояснила она.

Горячие обеды

В новом учебном году горячее питание планируется предоставлять всем школьникам с 1-го по 11-й класс. Родители в ходе опроса поддержали вариант одноразового горячего обеда — за него проголосовали 67%. Из-за посменного обучения и ограниченной вместимости помещений время приема пищи может сдвигаться. В то же время в департаменте уверяют, что дети должны получать горячий обед независимо от того, в какую смену учатся.

"Было одобрено питание детей исключительно обедами — одноразовым горячим питанием, независимо от смены обучения. Мы максимально сблизили временной интервал потребления горячих обедов так, чтобы это было удобно и учебному заведению, и родителям, чтобы дети, которые находятся в той или иной смене обучения, все-таки получили свое право на одноразовое горячее питание", — рассказала Филлер.

Собственные пищеблоки

В школах также продолжат отказываться от зависимости исключительно от кейтеринга. Из 103 пищеблоков сейчас работает 61 собственный. К 1 сентября планируется открыть ещё пять пищеблоков после ремонта. Отдельным пилотным проектом станет лицей № 86, где планируется сформировать собственный штат поваров.

"Мы прилагали все усилия, чтобы расширить эту сеть. Я думаю, что мы взяли курс на то, чтобы по возможности максимально восстанавливать собственные пищеблоки в учебных заведениях", — отметила глава департамента.

Нехватка педагогов

Еще одна проблема перед началом учебного года — нехватка работников. В школах и детских садах Одессы остаётся 709 вакансий. Больше всего не хватает помощников учителей и воспитателей — 153 сотрудника. Также существует потребность в учителях физики, математики, украинского и иностранных языков.

"Проблема педагогических кадров, к сожалению, остается актуальной. На сегодняшний день у нас 709 вакансий педагогических работников. Из них наибольшее количество — 153 — это помощники учителей и помощники воспитателей. Мы максимально размещаем объявления, ищем кадровый потенциал, но решить эту проблему на 100%, к сожалению, пока не можем", — отметила Филлер.

Тревоги и отключения электроэнергии

Точный алгоритм работы школ во время длительных тревог, отключений электричества или перебоев с водой заранее определить невозможно. В каждом учебном заведении решение будет зависеть от количества детей, вместимости укрытия и конкретной ситуации. В департаменте подчеркивают, что даже дистанционное обучение не решает проблему полностью. Во время воздушной тревоги онлайн-уроки также должны прерываться, а ребенок должен перейти в безопасное место.

"На сегодняшний день никто не знает, сколько будет отключений электроэнергии, какой будет их продолжительность, будет ли вода, сколько будет воздушных тревог. Это все те вызовы, на которые мы должны будем оперативно реагировать вместе с педагогами и руководителями учебных заведений. Спрогнозировать идеальный алгоритм на сегодняшний день невозможно", — отметила Филлер.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства сразу двух конфликтов между подростками, видео которых начали распространять в соцсетях. На одной из записей одна девушка бьет другую по лицу. На другой запечатлена драка целой компании подростков.

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили родителей, во сколько обойдется подготовка ребенка к школе в этом году и на чем удается сэкономить. Кому-то удаётся сэкономить на вещах с прошлого года или воспользоваться преимуществами онлайн-обучения, а кому-то приходится покупать почти всё с нуля. Впрочем, подготовка к школе требует и времени, и заранее спланированного бюджета.