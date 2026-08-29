Аллея Героев в Одессе пополнилась новыми именами защитников

Одесситы у мемориалов погибших военных на Аллее Героев в парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

Сегодня, в субботу, 29 августа, в Одессе в День памяти погибших защитников и защитниц Украины обновили Аллею Героев в парке Шевченко. Здесь открыли стенды с именами ещё 48 погибших военных, а также установили шесть памятных табличек на скамейках. Всего на Аллее Героев уже представлены 675 защитников.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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На Аллее Героев появились новые имена

По словам общественной деятельницы и организаторки благотворительных, социальных и патриотических мероприятий Ангелины Любчак, на Аллее Героев в основном представлены военные, которые имели непосредственную связь с Одессой. Они родились, учились или жили в городе, здесь остались их семьи. В то же время нынешняя Аллея отражает лишь часть потерь Одессы и области.

"Сегодня, 29 августа, мы собрались здесь, чтобы на Аллее Героев открыть ещё 48 новых имён наших погибших Героев и почтить их память. На сегодняшний день здесь в общей сложности увековечены 675 Героев", — рассказала Ангелина Любчак.

На скамейке установили одну из новых памятных табличек и разместили флаг Украины. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

Истории появления военных на Аллее разные. Информацию о погибших передают не только родители, жены или мужья. Обращаются также люди, которые были близки военным и хотят сохранить память о них в городе.

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"Есть ребята, которых на Аллею Героев подала крестная мать или крестный отец. Есть здесь парень, которого внесла мать-опекун, которая очень тяжело переносит утрату, потому что она его с подросткового возраста воспитывала. Для нас очень важно достойно почтить память наших погибших Героев", — отметила Ангелина Любчак.

Люди чтят память павших военных у стендов с их именами и фотографиями. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

Военные, представители города и участники мероприятия с цветами у Аллеи Героев. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

Аллею Героев хотят изменить

Нынешние стенды общественные активисты рассматривают как решение, позволяющее не откладывать создание мемориала. Параллельно семьи погибших и общественные организации обсуждают, какой должна быть Аллея Героев в будущем. Среди предложений — более долговечные конструкции, новые памятные элементы и озеленение.

"Мы понимаем, что то, что мы видим сейчас, — это здесь и сейчас. То, что быстро, то, что срочно. Потому что семьи хотят именно сейчас. Но в дальнейшем мы понимаем, что эта Аллея не может исчезнуть даже через десять лет. Даже если война закончится, мы должны её усовершенствовать", — подчеркнула Ангелина Любчак.

Участники памятного мероприятия с цветами и портретом погибшего военного. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

Памятные таблички появились на скамейках

Еще одним элементом мемориализации стали шесть табличек на скамейках в парке. Они являются частью проекта «Среди нас». Его замысел заключается в том, чтобы память о защитниках присутствовала не только в специально созданных мемориальных местах, но и в повседневном пространстве города. Ангелина Любчак пояснила, что такие таблички посвящены не только погибшим. Они должны напоминать также об украинцах, которые находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести.

"Эти таблички несут в себе послание о том, чтобы люди, садящиеся на эту скамейку, не просто грустили, а вспомнили о том, кто отдал за них свою жизнь, защищая Украину. Или о тех, кто до сих пор находится в вражеском плену и неизвестно, когда он вернётся, но его семья здесь ждет, мы все их здесь ждем", — рассказала Ангелина Любчак.

Цветы и украинский флаг на скамейке возле Аллеи Героев в парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

На скамейке установили табличку в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Украину. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

Проект планируют продолжить уже за пределами парка Шевченко. Подобные памятные элементы хотят устанавливать в разных районах Одессы, парках и скверах. Отдельные таблички должны напоминать горожанам о ежедневной минуте молчания.

"Память — это действие, и мы действуем. Память важна, и она должна быть не простой, а достойной, независимо от того, является ли она сейчас временной или останется навечно", — подчеркнула Ангелина Любчак.

Родители держат портрет погибшего военного во время мероприятия на Аллее Героев. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

«Мама, кто, как не я...»

На открытие пришли и родные погибших военных. Среди них — Инна, мама Владимира Бабенко. По её словам, сын выбрал военный путь ещё в 18 лет, до начала полномасштабного вторжения. Он служил в 36-й бригаде и погиб в 22 года при выполнении боевого задания.

"Говорил: „Мама, кто, как не я“. Погиб, когда ему было 22 года. Остался защищать семью, меня, нас всех", — рассказала Инна.

Военные с цветами во время чествования памяти павших защитников. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

Для семей погибших такие места становятся возможностью сохранить истории их близких и передать их следующим поколениям. Инна говорит, что память о военных должна оставаться не только в их семьях.

"Нужно, чтобы это было, чтобы все помнили, ценили, знали, какой ценой все дается. Это печаль, горе, боль. Мы обязательно должны помнить и передавать это нашим детям, внукам, чтобы память о них жила. Это боль всей нашей нации", — сказала Инна.

Стенды с фотографиями и именами павших защитников Украины на Аллее Героев. Фото: Новини.LIVE/Екатерина Долженко

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в День Государственного флага по центральным улицам Одессы прошло шествие в поддержку военнопленных, гражданских пленников и пропавших без вести украинцев. Рядом с огромным сине-желтым флагом участники несли 100-метровый Флаг Надежды.

Также Новини.LIVE писали, что 23 августа в Одессе на Биржевой площади подняли сине-желтое знамя, на Приморской лестнице развернули 35-метровый флаг, а Дюка после перерыва снова одели в вышиванку. К празднованию присоединились одесситы, военные, волонтеры и общественные деятели.