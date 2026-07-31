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Главная Одесса В Одессе двое мужчин в форме ограбили супружескую пару ночью

В Одессе двое мужчин в форме ограбили супружескую пару ночью

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 15:31
Ограбление в Одессе: двое мужчин ограбили супружескую пару
Правоохранители перед задержанием. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе двое мужчин совершили разбойное нападение на супружескую пару, представившись сотрудниками силовой структуры. Они были одеты в форму военного образца и балаклавы и угрожали потерпевшим пистолетом. Нападавшие связали мужчину и женщину и забрали деньги и украшения. Полицейские уже задержали обоих подозреваемых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Ночное нападение

Преступление произошло в конце июня в Киевском районе Одессы. Ночью в полицию обратилась местная жительница. Она услышала крики из одного из жилых помещений и сообщила, что люди просят о помощи. Прибывшие на место правоохранители обнаружили супружескую пару со связанными руками и ногами. Пострадавшие рассказали, что ночью в их дом ворвались двое неизвестных.

Нападавшие были одеты в форму военного типа и носили балаклавы. Они представились сотрудниками одной из силовых структур и угрожали оружием. После этого связали хозяев дома и забрали их имущество.

Ограбление горожан

Злоумышленники вынесли золотые и серебряные украшения, около 8 500 долларов и 50 тысяч гривен. По данным полиции, эти деньги супруги откладывали на лечение мужа и обустройство могилы сына. Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий и установили двух причастных к нападению. Ими оказались 44-летний и 51-летний жители Одесского района. Старший из мужчин является членом одной из общественных организаций, заявляющей о борьбе с преступностью.

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Задержание злоумышленников

Подозреваемых задержали при силовой поддержке полицейского спецподразделения и военной службы правопорядка. В ходе обысков у них была обнаружена часть имущества потерпевших. Также полицейские изъяли автомобиль, которым пользовались нападавшие, одежду, в которой они находились во время преступления, и другие вещи, которые могут служить доказательствами по делу.

Что грозит

Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о разбое, совершенном группой лиц с проникновением в жилище в условиях военного положения. По этой статье подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Другие нападения

Еще один случай произошел в поселке Черноморское Одесского района. 33-летний мужчина во время конфликта достал пистолет, угрожал людям и забрал вещи из чужого автомобиля. Впоследствии он угнал заведенный автомобиль «Audi», а когда владелец попытался его остановить, тронулся с места и травмировал мужчину. Подозреваемого задержали, у него изъяли похищенные вещи и пистолет.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за разбой в условиях военного положения и незаконное завладение транспортным средством с применением насилия. Суд поместил его под стражу без права освобождения под залог. За содеянное ему может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области мужчина убил свою невестку во время ссоры в новогоднюю ночь. Они вместе праздновали, употребляли алкоголь, но застолье закончилось трагедией. После конфликта он схватил нож и несколько раз ударил женщину. Она скончалась от полученных ранений.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе произошло нападение на военнослужащих ТЦК во время проверки мужчины. Один из офицеров получил тяжкие ножевые ранения и находится в критическом состоянии. Ситуация обострилась из-за действий толпы, которая помешала эвакуации раненого.

Одесса ограбление задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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