В Одессе из-за ремонтов изменилось движение трамваев и транспорта
В Одессе в ближайшие дни водителям и пассажирам общественного транспорта следует учесть временные изменения в движении. В связи с ремонтом трамвайных путей, дорожными работами и восстановлением здания, поврежденного в результате российских обстрелов, на нескольких улицах будут действовать ограничения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Как изменится движение трамваев
В субботу, 25, и воскресенье, 26 июля, из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина временно изменят маршруты два трамвая:
- №15 будет курсировать по маршруту Алексеевская площадь — Слободской рынок через Херсонский сквер;
- №28 будет курсировать по маршруту Парк Шевченко — площадь Тираспольская.
Водителям также рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные объезды.
Ремонт дорог и тротуаров
В Хаджибейском районе продолжается текущий ремонт на улице Скисной — на участке от улицы Розкидайловской до улицы Тараса Кузьмина.
На данный момент дорожники уже завершили асфальтирование тротуара с одной стороны улицы и приступили к работам с другой. Они продлятся 26 и 27 июля.
Всего планируется обновить:
- 800 квадратных метров проезжей части;
- 2 000 квадратных метров тротуаров.
Планируется демонтировать старое покрытие, обустроить новое основание и уложить новый асфальт. В горсовете призывают водителей и пешеходов быть внимательными вблизи мест проведения работ, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать временные ограничения движения.
Перекрытие движения на Преображенской
В понедельник, 27 июля, в течение дня будет временно запрещено движение транспорта по улице Преображенской — на участке от дома № 2 до дома № 4. Ограничения связаны с работами по устранению повреждений здания, пострадавшего в результате вооруженной агрессии России.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что стоимость проезда в общественном транспорте Одессы остается такой же, как и после последнего пересмотра тарифов. По состоянию на август жители города пользуются общественным транспортом по следующим ценам:
- трамвай — 15 гривен;
- троллейбус — 15 гривен;
- социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатно;
- маршрутки — 25 гривен.
Также Новини.LIVE сообщали, что базовая стоимость парковки на муниципальных площадках Одессы составляет 30 гривен в час. Этот тариф действует с начала 2025 года и в августе остается без изменений. Оплачивать парковку нужно ежедневно с 09:00 до 18:00. Отдельные тарифы установлены для парковочных площадок в прибрежной зоне. На парковках у моря час стоянки стоит 60 гривен.
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