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Главная Одесса В Одессе изменили маршруты нескольких трамваев: новые маршруты

В Одессе изменили маршруты нескольких трамваев: новые маршруты

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 09:16
В связи с ремонтными работами в Одессе изменено движение трамваев и общественного транспорта
Трамвай на рельсах. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе временно изменили схему движения нескольких трамвайных маршрутов из-за ремонтных работ. Часть вагонов курсирует по сокращённым схемам, а два маршрута вообще приостановлены. В то же время на ряде городских улиц продолжаются дорожные работы. Некоторые участки могут быть частично закрыты для движения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Изменение маршрутов трамваев

Из-за работ ДТЭК трамвай №1 временно курсирует только до улицы 28-й Бригады. Также изменилось движение трамвая №7. Сейчас он ездит от Старосинной площади до улицы 28-й Бригады. В то же время работа трамвайных маршрутов №10 и №13 временно приостановлена. Без изменений продолжает работать трамвай №27.

Ремонт дорог

20 июня ремонтные работы запланированы на проспекте Князя Владимира Великого. В частности, работы будут проводиться на участках от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха, а также от улицы Академика Заболотного до улицы Владимира Бувалкина.

Кроме того, дорожники будут работать на улице Академика Филатова и в районе 7-й станции Люстдорфской дороги, где ремонтируют трамвайные пути. В связи с этим на отдельных участках возможны временные неудобства для водителей и пассажиров общественного транспорта.

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Подорожание стоимости проезда

Отметим, что в Одессе могут повысить стоимость проезда в маршрутках до 25 гривен. Необходимость пересмотра тарифа объясняют ростом расходов на топливо, ремонт транспорта, смазочные материалы и другие обязательные расходы перевозчиков. Действующий тариф в 20 гривен действует с конца 2024 года, однако за это время себестоимость перевозок существенно возросла.

По данным городского управления транспорта, перевозчики предлагали установить значительно более высокую цену за проезд. После обсуждений с городскими властями стороны остановились на варианте в 25 гривен, который считают компромиссом между потребностями транспортных компаний и возможностями пассажиров.

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в Одессе пока осталась без изменений, однако в Одесской области уже началось повышение тарифов на пригородные и внутриобластные маршруты. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива, запчастей и обслуживания транспорта.

Одесса трамвай Ремонт дорог в Одессе
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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