В Одессе изменили маршруты транспорта из-за ремонта коллектора

Трамвай на дорогах Одессы.

В Одессе с сегодняшнего дня, с 25 апреля, временно изменили схемы движения общественного транспорта из-за ремонта магистрального канализационного коллектора на Люстдорфской дороге. Ограничения будут действовать на участке от улицы Левитана до перекрестка с Костанди. Изменения продлятся до завершения работ.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Какие автобусы изменили схемы движения

Из-за перекрытия участка автобусы №7, 127, 150 и 221 при движении от 4-й станции в сторону 7-й станции Люстдорфской дороги будут курсировать в объезд:

Люстдорфская дорога

улица Левитана

улица Академика Королева

площадь Независимости.

Далее по привычному маршруту.

Маршруты №7, 127 и 221 после этого продолжат движение через проспект Князя Ярослава Мудрого в направлении 7-й станции.

В обратном направлении автобусы будут ездить по аналогичной схеме.

Что изменилось для маршрута №185

Автобус №185 от улицы Левитана будет курсировать так:

улица Академика Королева

площадь Независимости

проспект Князя Ярослава Мудрого

7-я станция Люстдорфской дороги.

Далее по маршруту.

В обратном направлении схема такая же. Одесситов просят учитывать изменения во время поездок, закладывать дополнительное время в дорогу и обращать внимание на временные остановки.

Сколько стоит проезд в Одессе

Стоимость поездок в трамваях и троллейбусах остается неизменной с 1 декабря 2024 года. В электротранспорте тариф составляет 15 гривен за поездку. В маршрутках цены тоже без изменений: 20 гривен в пределах города и 40 гривен до 6-го километра Овидиопольской дороги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае 2026 года час стоянки в Одессе будет стоить 30 грн. Все официальные паркоместа имеют соответствующие знаки, а оплата осуществляется безналично — через QR-коды или онлайн-сервисы КП "Одестранспарксервис". Для тех, кто пользуется парковкой регулярно, доступны абонементы:

месячный — 2 500 грн;

годовой — 22 800 грн.

Также Новини.LIVE писали, что из Одессы запускают новые детские вагоны в составе пассажирских поездов. Первые три уже полностью обновили и включили в маршруты №011/012 Львов — Одесса и №001/002 Харьков — Ивано-Франковск. Из Одессы билеты на такие вагоны доступны отныне. Еще три вагона планируют добавить в другие поезда в ближайшее время.