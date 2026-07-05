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Главная Одесса В Одессе на рынках подешевела свинина: цены на Привозе

В Одессе на рынках подешевела свинина: цены на Привозе

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Дата публикации 5 июля 2026 16:15
Свинина на Привозе в Одессе подешевела: актуальные цены
Мясной прилавок на рынке Привоз. Фото: Новини.LIVЕ

На мясных рядах одесского Привоза этим летом не спешат менять ценники. Продавцы говорят, что в последнее время закупочная стоимость свинины даже снизилась, поэтому резкого подорожания пока не ожидают. В то же время покупателей стало меньше, ведь многие одесситы в жару отдают предпочтение овощам, фруктам и отдыху у моря.

Журналисты Новини.LIVE посетили одесский рынок Привоз и узнали актуальные цены на мясо.

Стоимость мяса на Привозе

Продавщица Татьяна рассказывает, что сегодня люди покупают осторожнее, чем обычно. По ее словам, причина не только в жаркой погоде. Она говорит, что сейчас многие люди выбирают сезонные овощи и ягоды, а ещё часть горожан проводит выходные на море. Из-за этого спрос на мясо немного упал, а вместе с ним снизилась и закупочная цена.

"Закупочная цена сильно упала. Если бы нам её не снизили, мы бы просто не смогли продавать мясо. Людей сейчас меньше. Кто-то на море, кто-то покупает черешню или клубнику. Такой вот сезон", — сообщила женщина.

Прадавчина на ринку
Продавщица Татьяна. Фото: Новини.LIVЕ

Продавщица говорит, что сейчас покупатели чаще всего выбирают более доступные части свинины. В то же время те, кто планирует приготовить шашлык или запеченное блюдо, по-прежнему покупают шейку или биток.

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"Лопатка очень хороша — и на шашлык, и для запекания, и для тушения. Пашина тоже хороша, из нее можно сделать рулет или нафаршировать. Все свежее, домашнее. Каждый выбирает по своему кошельку", — добавляет Татьяна.

Свинне м'ясо на ринку
Мясо на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на мясо на Привозе

  • Шейка — 280 грн/кг.
  • Биток — 220–250 грн/кг.
  • Ребра (грудинка на кости) — 250 грн/кг.
  • Кострец — 220 грн/кг.
  • Задняя часть — 200 грн/кг.
  • Лопатка — 180 грн/кг.
  • Пашина — 160 грн/кг.
  • Печень — 180–200 грн/кг.
  • Кости для бульона — 70 грн/кг.
  • Внутренний жир (сало) — 20–25 грн за штуку.
  • Лейка (часть свинины) — 270–280 грн/кг.
М'ясо на прилавку
Свиная вырезка на Привозе. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на рыбу и деликатесы на Привозе

  • Морской бычок — 700 грн/кг.
  • Лиманский бычок — 450 грн/кг.
  • Таврийка (черноморская) — 600 грн/кг.
  • Карп — 200 грн/кг.
  • Малосольная форель (целая) — 550–600 грн/кг.
  • Лещ — 800 грн/кг.
  • Икра кеты — 800 грн за 100 г.
  • Икра горбуши — 750 грн за 100 г.
  • Красная икра — 900 грн за 100 г.

Цены на фрукты на Привозе

Также Новини.LIVE сообщали, что на одесском Привозе значительно увеличилось количество сезонных фруктов и ягод. На прилавках уже преобладает продукция украинского урожая, а цены на отдельные позиции постепенно снижаются.

  • Черешня — 60-100 грн/кг
  • Персики домашние — 80 грн/кг
  • Инжирный персик — 150 грн/кг
  • Нектарины — 130 грн/кг
  • Абрикосы — 100 грн/кг
  • Клубника — 150 грн/кг
  • Малина — 200 грн/кг
  • Черная смородина — 160-200 грн/кг
  • Красная смородина — 120 грн/кг
  • Крыжовник — 120 грн/кг
  • Виноград — 200 грн/кг
  • Лимоны — 200 грн/кг

Ранее Новини.LIVE писали, что на рынке Черемушки в Одессе продолжается сезон молодых овощей. На прилавках много местной продукции, а покупатели активно приобретают ингредиенты для летних салатов и домашних блюд. В то же время цены на некоторые овощи в последние дни выросли. Продавцы объясняют это сменой сезонов сбора урожая и колебаниями объемов поставок.

мясо Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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