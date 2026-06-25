В Одессе на улице Водопроводной установили новый дорожный знак

Место, где установили новый дорожный знак. Фото: скриншот из Google Maps

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одессе на одной из ключевых транспортных артерий установили новый дорожный знак, который существенно изменил правила дорожного движения для водителей. Изменения касаются участка возле "Чумки" на улице Водопроводной. Теперь автомобилистам стоит внимательнее смотреть на знаки, ведь привычный и удобный для многих маневр отныне оказался под запретом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Новый знак. Фото: скриншот из видео

Новый знак

Как сообщают одесские водители, с первой (правой) полосы на Водопроводной теперь запрещено поворачивать в сторону Высокого переулка. Новый установленный знак разрешает движение с этой полосы исключительно прямо. Ранее многие автомобилисты на этом участке поворачивали налево, пересекая другие полосы, или совершали сложные маневры, что тормозило общий поток транспорта. Отныне такое движение считается грубым нарушением правил дорожного движения.

Какой знак установили

На участке появился дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам" (или соответствующий знак направления движения по конкретной полосе), который четко регламентирует траекторию проезда перекрестка. Поворот направо или налево с полосы, где разрешено движение только прямо, является несоблюдением требований дорожных знаков.

Какой штраф

Отметим, что согласно ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за игнорирование требований дорожных знаков или разметки водителям грозит штраф в размере 340 гривен. Кроме того, если такой маневр приведёт к созданию аварийной ситуации, сумма штрафа увеличится в разы, а водителя могут лишить прав на срок от 6 месяцев до одного года.

Совет водителям

Автомобильные эксперты и опытные водители отмечают, что первые несколько недель после изменения организации дорожного движения являются самыми опасными. Главная причина — так называемая "ловушка привычки" (или движение на автопилоте). Когда человек годами ездит по одному и тому же маршруту каждый день, он перестает обращать внимание на знаки и выполняет маневры автоматически. Именно в этот период на обновленных участках резко возрастает количество ДТП, поскольку один водитель уже едет по новым правилам, а другой — "как вчера".

Одесситов и гостей города призывают быть максимально внимательными при проезде по улице Водопроводной в районе "Чумки", заблаговременно снижать скорость и не ориентироваться на поведение впереди идущих автомобилей, которые тоже могут нарушать правила из-за невнимательности. Следите за обновленным расположением дорожных знаков, чтобы избежать финансовых потерь и, что гораздо важнее, опасных аварийных ситуаций.

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