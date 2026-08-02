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Главная Одесса В Одессе неизвестный стрелял по ТЦК: четверо военнослужащих ранены

В Одессе неизвестный стрелял по ТЦК: четверо военнослужащих ранены

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Дата публикации 2 августа 2026 21:49
В Одесі невідомий відкрив вогонь по ТЦК: чотири військовослужбовця поранено
Полицейский при исполнении служебных обязанностей. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Одессе вооруженный неизвестный совершил нападение на сотрудников ТЦК. Он открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по группе военнослужащих прямо посреди улицы. В результате четверо сотрудников ведомства получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время силовики готовятся к штурму помещения, где забаррикадировался нападавший.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию местных пабликов и данные Нацполиции.

Обстоятельства стрельбы

Нападавший действовал крайне стремительно и неожиданно для окружающих в спальном районе Черемушки.

«Предварительно установлено, что во время проведения сотрудниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону», — заявили в Нацполиции.

Всех четырёх раненых сотрудников ТЦК срочно эвакуировали с места происшествия. Один из них госпитализирован с тяжёлым ранением в спину.

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Штурм жилого помещения силовиками

В настоящее время полиция установила квартиру, где забаррикадировался стрелок. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы, силовики готовятся штурмовать помещение, где забаррикадировался нападавший.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Одесской области раскрыли коррупционную схему в ТИК. Начальник одного из отделов вымогал вознаграждение в виде талонов на дизельное топливо за снятие военнообязанного с розыска. После передачи взятки чиновника задержали.

Также мы писали, что в Одессе в суд направлено дело в отношении трех сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус и вымогали 6 тыс. долларов.

Одесса стрельба ТЦК и СП
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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