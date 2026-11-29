Пожар в многоэтажке в Одессе после обстрела в ночь на 29 ноября 2026 года, БпЛА в небе. Фото: t.me/odesaMVA, istockphoto.com. Коллаж: Новини.LIVE

В ночь на воскресенье, 29 ноября, российские военные атаковали Одессу беспилотниками. Под ударом оказалась многоэтажка. Жертвой обстрела стала пожилая женщина.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/odesaMVA

Что известно об обстреле Одессы ночью 29 ноября

Воздушную тревогу желтого уровня, который означает дроновую угрозу, в Одесском районе объявили в 00:49. В 01:36 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что на Одессу летят реактивные БпЛА. В 01:54 военные сообщили, что над городом находится реактивный беспилотник. В 02:05 стало известно, что на Одессу держит курс еще один дрон. Около 02:28 в городе раздались взрывы. В 02:33 объявили отбой воздушной тревоги.

Скриншот сообщения t.me/kpszsu

По данным начальника ГВА Сергея Лысака, в результате атаки есть пострадавшие.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал об обстреле Одессы в ночь на 29 ноября. Под ударом оказался жилой многоэтажный дом. Есть пострадавшие.

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