В Одессе от удара РФ по многоэтажке погибла женщина
В ночь на воскресенье, 29 ноября, российские военные атаковали Одессу беспилотниками. Под ударом оказалась многоэтажка. Жертвой обстрела стала пожилая женщина.
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.
Что известно об обстреле Одессы ночью 29 ноября
Воздушную тревогу желтого уровня, который означает дроновую угрозу, в Одесском районе объявили в 00:49. В 01:36 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что на Одессу летят реактивные БпЛА. В 01:54 военные сообщили, что над городом находится реактивный беспилотник. В 02:05 стало известно, что на Одессу держит курс еще один дрон. Около 02:28 в городе раздались взрывы. В 02:33 объявили отбой воздушной тревоги.
По данным начальника ГВА Сергея Лысака, в результате атаки есть пострадавшие.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал об обстреле Одессы в ночь на 29 ноября. Под ударом оказался жилой многоэтажный дом. Есть пострадавшие.
Также мы писали об ударе РФ по складу с зерном на Одесчине в День памяти жертв голодоморов, 28 ноября. В здании получила повреждения кровля, а вся продукция почти полностью сгорела. Обошлось без жертв и пострадавших.