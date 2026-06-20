Пляжи Одессы 2026: где открылся курортный сезон у моря

Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе увеличили количество пляжей, готовых принимать отдыхающих. На данный момент 27 участков побережья прошли проверку и получили акты готовности. На этих участках созданы необходимые условия для спасения людей. В то же время в городе напоминают, что из-за войны опасность на побережье сохраняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Новые локации

Еще 13 участков пляжа успешно прошли комиссионное обследование и получили разрешение на работу. В перечень новых открытых мест вошли:

Ланжерон — 7 участков пляжа в районе двух слоев и пляж возле заведения "Веранда";

Дельфин — пляжные заведения "UnderAir" и "Либерти";

Аркадия — пляжное заведение "Кокос";

коммунальный пляж в районе 14-й станции Большого Фонтана;

коммунальный пляж в районе ресторана "Юг".

Полный перечень

Ранее сертификаты готовности получили другие пляжные зоны Одессы. Они также открыты для посещения и входят в общий перечень безопасных локаций.

Дельфин — комплекс "Калетон" и инклюзивный пляж "Безмеж";

Малый Фонтан — комплекс "Ла Камбала";

Аркадия — два пляжа комплекса "Ред Лайн» и один пляж комплекса "Портофино";

10-я станция Большого Фонтана — муниципальный пляж и комплекс "Чайка";

11-я станция Большого Фонтана — муниципальный инклюзивный пляж;

12-я станция Большого Фонтана — комплекс "Паблик";

14-я станция Большого Фонтана — комплекс "Куба";

15-я станция Большого Фонтана — комплекс "Пляж-15";

16-я станция Большого Фонтана — "Золотой берег", комплексы "Карм" и "Варадеро".

Проверка продолжается

В городском совете отметили, что работа по проверке пляжей продолжается. Специальная комиссия оценивает готовность зон отдыха и проверяет, соответствуют ли они необходимым требованиям. Все открытые участки должны быть оборудованы для безопасного пребывания людей. В то же время одесситов призывают не посещать места, которые не прошли проверку.

Читайте также:

"Продолжаем системную работу по обеспечению безопасного отдыха на побережье Одессы. По результатам очередного этапа проверки ещё 13 участков пляжа прошли обследование и официально получили акты готовности. Таким образом, с учетом ранее согласованных локаций, на сегодняшний день в городе открыты для посещения 27 пляжей. Каждая из этих локаций соответствует установленным требованиям безопасности", — сказал заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко.

Он добавил, что война продолжается, поэтому риски на побережье остаются. Горожан и гостей Одессы призвали соблюдать правила безопасности, не заходить на непроверенные территории и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Спасательная операция

На пляжах "Ланжерон" и "Золотой Берег" специалисты городской Спасательно-водолазной службы спасли пятерых отдыхающих — трех женщин и двух мужчин. Люди заплыли за волнорезы, после чего их подхватило течение и начало уносить от берега. Матросы-спасатели оперативно отреагировали и благополучно доставили всех пловцов на сушу.

В городских властях напоминают, что купаться разрешено только в специально отведенных местах. Отдыхающих призывают не заплывать за пределы безопасных зон и не игнорировать правила безопасности, ведь это может угрожать жизни.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов о новых ценах на парковку на одесском побережье и о том, какую сумму они считают приемлемой. Для большинства опрошенных сумма в 60 гривен за один час стоянки оказалась слишком высокой. Горожане подсчитали, что обычная прогулка или отдых на пляже с детьми длится не менее 3–4 часов, что автоматически обходится в две сотни гривен только за право оставить автомобиль.

Также Новини.LIVE писали, что на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области зафиксировали беспрецедентное количество погибших китообразных. Только за один день ученые обнаружили 22 животных.