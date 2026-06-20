В Одессе открылись новые пляжи для отдыха: список мест

Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одессе увеличили количество пляжей, готовых принимать отдыхающих. На данный момент 27 участков побережья прошли проверку и получили акты готовности. На этих участках созданы необходимые условия для спасения людей. В то же время в городе напоминают, что из-за войны опасность на побережье сохраняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Новые локации

Еще 13 участков пляжа успешно прошли комиссионное обследование и получили разрешение на работу. В перечень новых открытых мест вошли:

Ланжерон — 7 участков пляжа в районе двух слоев и пляж возле заведения "Веранда";

Дельфин — пляжные заведения "UnderAir" и "Либерти";

Аркадия — пляжное заведение "Кокос";

коммунальный пляж в районе 14-й станции Большого Фонтана;

коммунальный пляж в районе ресторана "Юг".

Полный перечень

Ранее сертификаты готовности получили другие пляжные зоны Одессы. Они также открыты для посещения и входят в общий перечень безопасных локаций.

Дельфин — комплекс "Калетон" и инклюзивный пляж "Безмеж";

Малый Фонтан — комплекс "Ла Камбала";

Аркадия — два пляжа комплекса "Ред Лайн» и один пляж комплекса "Портофино";

10-я станция Большого Фонтана — муниципальный пляж и комплекс "Чайка";

11-я станция Большого Фонтана — муниципальный инклюзивный пляж;

12-я станция Большого Фонтана — комплекс "Паблик";

14-я станция Большого Фонтана — комплекс "Куба";

15-я станция Большого Фонтана — комплекс "Пляж-15";

16-я станция Большого Фонтана — "Золотой берег", комплексы "Карм" и "Варадеро".

Проверка продолжается

В городском совете отметили, что работа по проверке пляжей продолжается. Специальная комиссия оценивает готовность зон отдыха и проверяет, соответствуют ли они необходимым требованиям. Все открытые участки должны быть оборудованы для безопасного пребывания людей. В то же время одесситов призывают не посещать места, которые не прошли проверку.

"Продолжаем системную работу по обеспечению безопасного отдыха на побережье Одессы. По результатам очередного этапа проверки ещё 13 участков пляжа прошли обследование и официально получили акты готовности. Таким образом, с учетом ранее согласованных локаций, на сегодняшний день в городе открыты для посещения 27 пляжей. Каждая из этих локаций соответствует установленным требованиям безопасности", — сказал заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко.

Он добавил, что война продолжается, поэтому риски на побережье остаются. Горожан и гостей Одессы призвали соблюдать правила безопасности, не заходить на непроверенные территории и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Спасательная операция

На пляжах "Ланжерон" и "Золотой Берег" специалисты городской Спасательно-водолазной службы спасли пятерых отдыхающих — трех женщин и двух мужчин. Люди заплыли за волнорезы, после чего их подхватило течение и начало уносить от берега. Матросы-спасатели оперативно отреагировали и благополучно доставили всех пловцов на сушу.

В городских властях напоминают, что купаться разрешено только в специально отведенных местах. Отдыхающих призывают не заплывать за пределы безопасных зон и не игнорировать правила безопасности, ведь это может угрожать жизни.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов о новых ценах на парковку на одесском побережье и о том, какую сумму они считают приемлемой. Для большинства опрошенных сумма в 60 гривен за один час стоянки оказалась слишком высокой. Горожане подсчитали, что обычная прогулка или отдых на пляже с детьми длится не менее 3–4 часов, что автоматически обходится в две сотни гривен только за право оставить автомобиль.

Также Новини.LIVE писали, что на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области зафиксировали беспрецедентное количество погибших китообразных. Только за один день ученые обнаружили 22 животных.