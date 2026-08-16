В Одессе после взрыва горит гипермаркет: атака продолжается

Дым после попадания в Одессе. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В воскресенье, 16 августа, в Одессе вновь раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим военные предупреждали о воздушной угрозе для региона. Информация о возможных попаданиях и их последствиях пока уточняется, однако жители города массово распространяют видео, на котором виден пожар в гипермаркете "Эпицентр" на Овидиопольской дороге.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Взрывы в Одессе

Во время тревоги в городе были слышны взрывы. Официальной информации о месте возможного попадания, пострадавших или масштабах разрушений на данный момент нет.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Атака на Одесскую область

Неспокойной для Одессы и области была и предыдущая ночь. В регионе ночью фиксировалось движение российских беспилотников. В частности, около 04:23 Воздушные силы сообщали о БПЛА на юге области, которые двигались в направлении Рени.

В результате ночной атаки удар пришелся на Белгород-Днестровский. Взрывной волной там были повреждены окна и частично фасады трех пятиэтажных жилых домов. По предварительным данным, два человека пострадали.