В Одессе ремонтируют дороги: где работает спецтехника сегодня
Сегодня, 8 августа, в Одессе коммунальные службы продолжат ремонт дорожной инфраструктуры. Работы будут вестись одновременно в нескольких районах города, поэтому на отдельных участках возможны временные ограничения движения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Где ремонтируют дороги в Одессе
В течение дня дорожники будут ремонтировать трамвайные пути на следующих улицах:
- ул. Балковская / ул. Черноморского казачества;
- Херсонский спуск.
Ремонт тротуаров
Также запланированы работы на тротуарах, проезжей части перекрестков и остановках общественного транспорта:
- проспект Князя Владимира Великого (от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха);
- улица Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской).
Обновление внутриквартальных проездов
Кроме того, коммунальщики будут ремонтировать покрытие внутриквартальных проездов по следующим адресам:
- ул. Комитетская, 11/17 (корпуса 1 и 2), 17/19;
- переулок Банный, 3;
- ул. Прохоровская, 30;
- Фонтанская дорога, 7, 9, 9а, 9б, 9в;
- ул. Независимости, 2 и 4;
- ул. Сегедская, 14, 16, 18.
Водителей просят учитывать проведение дорожных работ при планировании маршрутов и быть внимательными вблизи мест работы спецтехники.
Ранее в Одессе начался первый этап капитального ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина. Новини.LIVE сообщали, что в рамках первого этапа капитального ремонта специалисты заменят четыре пересечения путей (16 крестовин). Как пояснили на предприятии, эти работы необходимы для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации трамвайной инфраструктуры. Планируется, что ремонт продлится до 12 августа.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что высокая температура в Одессе заставила коммунальные службы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливно-моющие машины, которые охлаждают покрытие и очищают улицы от пыли. Отдельно коммунальщики подчеркнули, что для этих работ не используется питьевая вода. Полив осуществляется исключительно технической водой, которая соответствует требованиям действующего законодательства. В зависимости от сезона предприятие использует от 300 до 11 тысяч кубометров технической воды в месяц.
Сколько стоит проезд в Одессе
Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе действуют действующие тарифы на проезд в общественном транспорте. Поездка на трамвае или троллейбусе стоит 15 грн. В то же время с конца июня стоимость проезда в городских маршрутках выросла с 20 до 25 грн. Такое решение в городском совете объяснили увеличением расходов перевозчиков на топливо, запчасти, техническое обслуживание транспорта и оплату труда водителей.
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